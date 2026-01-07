logo_ukra

Норвезьких стрибунів звинуватили у збільшенні статевих органів: що сталося
НОВИНИ

Норвезьких стрибунів звинуватили у збільшенні статевих органів: що сталося

Спортсменів з Норвегії запідозрили в маніпуляціях з замірами костюмів.

7 січня 2026, 09:20
У світі стрибків з трампліна розгорівся незвичний скандал. Низку норвезьких спортсменів запідозрили у використанні нетипових методів для отримання переваги під час офіційних замірів костюмів. Йдеться про можливе штучне збільшення статевих органів.

Норвезьких стрибунів звинуватили у збільшенні статевих органів: що сталося

Стрибки з трампліна. Фото: AP/Darko Bandic

Як повідомляє німецьке видання Bild, у стрибках з трампліна результат часто вирішують сантиметри й навіть міліметри. Перед початком сезону кожен спортсмен проходить 3D-сканування тіла. Один із ключових параметрів має назву "крокова точка", яка розташована в нижній частині геніталій. Саме вона визначає допустимий розмір костюма на весь сезон. Якщо ця точка зміщується нижче, площа костюма збільшується, що дає додаткову аеродинамічну перевагу в польоті.

За неофіційними даними, окремі спортсмени могли тимчасово змінювати параметри тіла перед скануванням, зокрема за допомогою інʼєкцій гіалуронової кислоти. Лікар Камран Карім підтверджує, що такі інʼєкції здатні викликати лише візуальне потовщення, але не подовження статевих органів. Крім того, такі процедури несуть серйозні медичні ризики.

Через цей інцидент деякі країни закликали проводити додаткові заміри, однак у Міжнародній федерації лижного спорту (FIS) вказали, що наразі зміни не плануються.

"Наразі подальші вимірювання не плануються. Однак ми вже працюємо за лаштунками над методами покращення цього складного питання", — сказав керівник відділу спорядження FIS Маттіас Хафеле. 

Раніше в цьому виді спорту вже фіксували спроби обійти правила, зокрема завдяки використанню силіконових вставок та поролонових накладок. Нині під час замірів обов’язково присутній медичний персонал, що має унеможливити подібні маніпуляції. За словами Хафеле, тепер обговорюється перехід до вимірювань, заснованих на кістковій структурі, а не на м’яких тканинах. 

Також "Коментарі" писали, що французький атлет отримав непристойну пропозицію після курйозу на Олімпіаді. Тоді його статевий орган зачепився за палицю.



Джерело: https://www.bild.de/sport/mehr-sport/skispringen-skisprung-verband-reagiert-auf-penis-wirbel-695cb73efb77630dac278cdd
