Норвежских прыгунов обвинили в увеличении половых органов: что произошло

В мире прыжков с трамплина разгорелся необычный скандал. Ряд норвежских спортсменов заподозрили в использовании нетипичных методов для получения преимущества во время официальных замеров костюмов. Речь идет о возможном искусственном увеличении половых органов.

Прыжки с трамплина. Фото: AP/Darko Bandic

Как сообщает немецкое издание Bild, в прыжках с трамплина результат часто решают сантиметры и даже миллиметры. Перед началом сезона каждый спортсмен проходит 3D-сканирование тела. Один из ключевых параметров называется "шаговая точка", расположенная в нижней части гениталий. Именно она определяет допустимый размер костюма на весь сезон. Если эта точка смещается ниже, площадь костюма увеличивается, что дает дополнительное аэродинамическое преимущество в полете.

По неофициальным данным, некоторые спортсмены могли временно изменять параметры тела перед сканированием, в частности с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Врач Камран Карим подтверждает, что такие инъекции способны вызвать только визуальное утолщение, но не удлинение половых органов. Кроме того, подобные процедуры несут серьезные медицинские риски.

Из-за этого инцидента некоторые страны призвали проводить дополнительные замеры, однако в Международной федерации лыжного спорта (FIS) указали, что в настоящее время изменения не планируются.

"Пока дальнейшие измерения не планируются. Однако мы уже работаем за кулисами над методами улучшения этого сложного вопроса", — сказал руководитель отдела снаряжения FIS Маттиас Хафеле.

Ранее в этом виде спорта уже фиксировались попытки обойти правила, в частности благодаря использованию силиконовых вставок и поролоновых накладок. В настоящее время во время замеров обязательно присутствует медицинский персонал, который должен исключить подобные манипуляции. По словам Хафеле, сейчас обсуждается переход к измерениям, основанным на костной структуре, а не на мягких тканях.

Также "Комментарии" писали, что французский атлет получил неприличное предложение после курьеза на Олимпиаде. Тогда его половой орган зацепился за палку.