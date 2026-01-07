logo

BTC/USD

91094

ETH/USD

3150.35

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт зимние виды спорта Норвежских прыгунов обвинили в увеличении половых органов: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Норвежских прыгунов обвинили в увеличении половых органов: что произошло

Спортсмены из Норвегии заподозрены в манипуляциях с замерами костюмов.

7 января 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В мире прыжков с трамплина разгорелся необычный скандал. Ряд норвежских спортсменов заподозрили в использовании нетипичных методов для получения преимущества во время официальных замеров костюмов. Речь идет о возможном искусственном увеличении половых органов.

Норвежских прыгунов обвинили в увеличении половых органов: что произошло

Прыжки с трамплина. Фото: AP/Darko Bandic

Как сообщает немецкое издание Bild, в прыжках с трамплина результат часто решают сантиметры и даже миллиметры. Перед началом сезона каждый спортсмен проходит 3D-сканирование тела. Один из ключевых параметров называется "шаговая точка", расположенная в нижней части гениталий. Именно она определяет допустимый размер костюма на весь сезон. Если эта точка смещается ниже, площадь костюма увеличивается, что дает дополнительное аэродинамическое преимущество в полете.

По неофициальным данным, некоторые спортсмены могли временно изменять параметры тела перед сканированием, в частности с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Врач Камран Карим подтверждает, что такие инъекции способны вызвать только визуальное утолщение, но не удлинение половых органов. Кроме того, подобные процедуры несут серьезные медицинские риски.

Из-за этого инцидента некоторые страны призвали проводить дополнительные замеры, однако в Международной федерации лыжного спорта (FIS) указали, что в настоящее время изменения не планируются.

"Пока дальнейшие измерения не планируются. Однако мы уже работаем за кулисами над методами улучшения этого сложного вопроса", — сказал руководитель отдела снаряжения FIS Маттиас Хафеле.

Ранее в этом виде спорта уже фиксировались попытки обойти правила, в частности благодаря использованию силиконовых вставок и поролоновых накладок. В настоящее время во время замеров обязательно присутствует медицинский персонал, который должен исключить подобные манипуляции. По словам Хафеле, сейчас обсуждается переход к измерениям, основанным на костной структуре, а не на мягких тканях.

Также "Комментарии" писали, что французский атлет получил неприличное предложение после курьеза на Олимпиаде. Тогда его половой орган зацепился за палку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/sport/mehr-sport/skispringen-skisprung-verband-reagiert-auf-penis-wirbel-695cb73efb77630dac278cdd
Теги:

Новости

Все новости