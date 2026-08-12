Увійшла до топ-12 найбагатших в історії: скільки заробляє Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна не лише залишається однією з найуспішніших тенісисток світу, а й входить до числа найбільш високооплачуваних спортсменок в історії жіночого тенісу. За роки професійної кар'єри українка заробила понад 30,2 мільйона доларів призових, що дозволило їй посісти 12-те місце у світовому рейтингу тенісисток за цим показником.

Еліна Світоліна. Фото з відкритих джерел

Скільки заробляє Еліна Світоліна

За свою кар'єру Світоліна виграла 20 титулів WTA в одиночному розряді. Попри те, що українці поки не вдалося завоювати титул турніру Великого шолома, вона змогла отримати значні призові за перемоги в інших змаганнях.

Найуспішнішим у фінансовому плані для спортсменки став 2019 рік. Лише за один сезон вона заробила близько 6 мільйонів доларів призових. Значну частину цієї суми забезпечили виступи на Підсумковому турнірі WTA. У 2018 році Світоліна стала його чемпіонкою та отримала 1,75 мільйона доларів, а вже наступного року, попри поразку у фіналі від Ешлі Барті, заробила ще 1,18 мільйона доларів.

Серед найбільших виплат останнього часу також став виступ на турнірі категорії WTA 1000 у Римі, де українська тенісистка отримала понад 1 мільйон євро призових.

Загалом Еліна Світоліна заробила за кар’єру понад 30 мільйонів прихових. За цим показником вона посідає 12 місце у списку найбагатших тенісисток в історії.

Однак доходи Світоліної не обмежуються лише турнірами. Спортсменка співпрацює з міжнародними брендами, рекламуючи спортивний одяг, годинники та інші товари. Крім того, вона розвиває власний бренд, присвячений здоровому харчуванню. Окремий напрям діяльності тенісистки — благодійність. Через власний фонд Еліна підтримує розвиток тенісу в Україні та допомагає людям, які постраждали від війни.