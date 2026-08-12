Вошла в топ-12 самых богатых в истории: сколько зарабатывает Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не только остается одной из самых успешных теннисисток мира, но и входит в число самых высокооплачиваемых спортсменок в истории женского тенниса. За годы профессиональной карьеры украинка заработала более 30,2 миллиона долларов призовых, что позволило ей занять 12 место в мировом рейтинге теннисисток по этому показателю.

Элина Свитолина. Фото из открытых источников

Сколько зарабатывает Элина Свитолина

За свою карьеру Свитолина выиграла 20 титулов WTA в одиночном разряде. Несмотря на то, что украинцам пока не удалось завоевать титул турнира Большого шлема, она смогла получить значительные призовые за победы в других соревнованиях.

Самым успешным в финансовом плане для спортсменки стал 2019 год. Только за один сезон она заработала около 6 миллионов долларов призовых. Значительную часть этой суммы обеспечили выступления на Итоговом турнире WTA. В 2018 году Свитолина стала его чемпионкой и получила 1,75 миллиона долларов, а уже в следующем году, несмотря на поражение в финале от Эшли Барти, заработала еще 1,18 миллиона долларов.

Среди самых больших выплат последнего времени также стало выступление на турнире категории WTA 1000 в Риме, где украинская теннисистка получила более 1 миллиона евро призовых.

В общей сложности Элина Свитолина заработала за карьеру более 30 миллионов скрытых. По этому показателю она занимает 12 место в списке самых богатых теннисисток в истории.

Однако доходы Светолиной не ограничиваются только турнирами. Спортсменка сотрудничает с международными брендами, рекламируя спортивную одежду, часы и другие товары. Кроме того, она развивает свой бренд, посвященный здоровому питанию. Отдельное направление деятельности теннисистки – благотворительность. Через собственный фонд Элина поддерживает развитие тенниса в Украине и помогает пострадавшим от войны людям.