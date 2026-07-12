Український депутат Жан Беленюк дебютував у ММА: бій зупинили достроково (ВІДЕО)

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк успішно дебютував у змішаних єдиноборствах. На турнірі Arena Championship у Києві він достроково здолав досвідченого ізраїльського бійця Хаїма Гозалі, завершивши поєдинок в першому раунді.

Жан Беленюк дебютував у MMA. Фото з відкритих джерел

Головний бій вечора відбувся 11 липня у столичному Палаці спорту. Для 35-річного Беленюка це був перший професійний поєдинок за правилами ММА, однак українець із перших секунд продемонстрував перевагу над суперником.

Беленюк швидко перевів на майже 20 років старшого 53-річного Гозалі в партер, де почав домінувати та завдавати серії точних ударів. Унаслідок атак українця ізраїльський боєць отримав глибоке розсічення, а його обличчя було залите кров'ю.

Коли стало очевидно, що Гозалі вже не може оборонятися, його команда попросила рефері зупинити поєдинок. Бій було завершено достроково, а Беленюк здобув перемогу технічним нокаутом, розпочавши кар'єру у змішаних єдиноборствах.

Хаїм Гозалі добре відомий ветеран ММА. За свою кар'єру він провів 21 поєдинок у престижному промоушені Bellator, здобувши 15 перемог при шести поразках. Також ізраїльтянин служив в Армії оборони Ізраїлю, має чорний пояс із бразильського джиу-джитсу та раніше неодноразово перемагав українських спортсменів.

Жан Беленюк залишається одним з найтитулованіших українських борців. У його активі золото Олімпіади-2020, срібло Ігор-2016 та бронза Олімпіади-2024, два титули чемпіона світу та три перемоги на чемпіонатах Європи. Тепер до цього списку досягнень додався й успішний дебют у професійному ММА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Жан Беленюк викликав на бій у клітку депутата Миколу Тищенка.

Також "Коментарі" писали, що український борець греко-римського стилю Жан Беленюк оголосив про закінчення кар'єри після Олімпійських ігор.