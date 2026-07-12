Украинский депутат Жан Беленюк дебютировал в ММА: бой остановили досрочно (ВИДЕО)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк успешно дебютировал в смешанных единоборствах. На турнире Arena Championship в Киеве он досрочно одолел опытного израильского бойца Хаима Гозали, завершив поединок в первом раунде.

Жан Беленюк дебютировал в MMA. Фото из открытых источников

Главное сражение вечера состоялось 11 июля в столичном Дворце спорта. Для 35-летнего Беленюка это был первый профессиональный поединок по правилам ММА, однако украинец с первых секунд показал преимущество над соперником.

Беленюк быстро перевел почти 20 лет старшего 53-летнего Гозали в партер, где начал доминировать и наносить серии точных ударов. В результате атак украинца израильский боец получил глубокое рассечение, а его лицо было залито кровью.

Когда стало очевидным, что Гозали уже не может обороняться, его команда попросила рефери остановить поединок. Бой был завершен досрочно, а Беленюк одержал победу техническим нокаутом, начав карьеру в смешанных единоборствах.

Хаим Гозали хорошо известен ветеран ММА. За свою карьеру он провел 21 поединок в престижном промоушене Bellator, одержав 15 побед при шести поражениях. Также израильтянин служил в Армии обороны Израиля, имеет черный пояс из бразильского джиу-джитсу и ранее неоднократно побеждал украинских спортсменов.

Жан Беленюк остается одним из самых титулованных украинских борцов. В его активе золото Олимпиады-2020, серебро Игр-2016 и бронза Олимпиады-2024, два титула чемпиона мира и три победы на чемпионатах Европы. Теперь к этому списку достижений добавился и успешный дебют в профессиональном ММА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Жан Беленюк вызвал на бой в клетку депутата Николая Тищенко.

Также "Комментарии" писали, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк объявил об окончании карьеры после Олимпийских игр.