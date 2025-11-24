Украинский беженец стал обладателем Кубка Императора в Японии: удивительное достижение молодого спортсмена

Украинский спортсмен и беженец Даниил Явгусишин, известный на арене сумо под именем Аонишики, стал первым представителем Украины, одержавшим победу на турнире высочайшего уровня в Японии.

Спортсмен Даниил Явгусишин. Фото: из открытых источников

Он приехал в страну в 2022 году, когда ему было 18, после начала полномасштабной войны. Теперь 21-летний борец стал обладателем престижного Кубка Императора и первым европейцем за последние почти восемь лет, кому это удалось, сообщает BBC.

После завершения турнира в Фукуоке с результатом 12 побед и три поражения, Аонишики одержал победу в плей-офф, одолев действующего йокодзуна Томокацу Хосерю — 26-летнего чемпиона с Монголии.

Сейчас украинец находится в шаге от повышения до звания озеки — второго по статусу титула в сумо. Это может стать скорейшим подъемом в истории. Высочайшая вершина иерархии — звание йокодзуна.

На церемонии награждения Данила спросили, доволен ли он достижениями за три года карьеры. Сумоист уверенно заявил, что это "только начало".

Псевдоним Аонишики содержит иероглиф "синий" — символическую ссылку на цвета украинского флага. Он стал только вторым украинцем, пробившимся в высший дивизион.

Явгусишин начал выступать в сумо еще в семь лет, параллельно занимаясь дзюдо и вольной борьбой. После вторжения России он вместе с семьей был вынужден временно уехать в Германию, а затем самостоятельно перебрался в Японию.

Несмотря на короткую профессиональную карьеру, украинец быстро завоевал симпатию болельщиков благодаря необычной технике, стабильному прогрессу и умению побеждать соперников редкими приемами.

Эксперты предполагают, что именно он может стать первым европейцем, который достанется наивысшего титула сумо — йокодзуна.

Посольство Украины в Японии поздравило спортсмена, отметив, что его достижение является не только спортивным успехом, но и символом несокрушимости.

"Он одолел сильнейших соперников и продемонстрировал вдохновляющий характер. Это достижение имеет не только спортивное, но и символическое значение: украинцы могут побеждать даже в традиционных японских дисциплинах", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как сообщал портал "Комментарии", Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер официально отказался от титула WBO после того, как организация требовала провести обязательную защиту против британца Фабио Вордли. Таким образом, Усик лишился одного из своих чемпионских поясов, а в его активе остаются титулы IBF, WBA и WBC.