Українець Зінченко яскраво переміг росіянина на чемпіонаті Європи з MMA (ВІДЕО)

Владислав Зінченко переміг Оганяна на чемпіонаті Європи з MMA.

1 червня 2026, 15:15
Український боєць Владислав Зінченко здобув яскраву перемогу над представником Росії Оганяном на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств (MMA). Поєдинок завершився достроково після серії потужних ударів українця, які змусили рефері втрутитися та зупинити бій.

Українець Владислав Зінченко переміг росіянина. Фото з відкритих джерел

З перших секунд зустрічі Зінченко діяв агресивно та впевнено контролював ситуацію. Ключовий момент настав після того, як українець перевів суперника в партер і почав розвивати атаку. Під тиском Владислава російський спортсмен опинився у складному становищі та пропустив кілька точних ударів.

На відео поєдинку видно, як після чергової атаки Оганян опустився на коліна, намагаючись утримати рівновагу. Однак Зінченко не дозволив супернику відновитися й продовжив наступ. Після нової серії ударів росіянин вдруге опинився на покритті, а арбітр вирішив достроково завершити бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Представники міжнародної федерації боротьби UWW високо оцінили виступ українського спортсмена.

"Точність, швидкість і потужність. Чудова робота від Владислав Зінченко", — зазначили в UWW.

Перемога українця викликала активне обговорення у соціальних мережах. Користувачі залишили схвальні коментарів на адресу спортсмена: : "Красава";  "Влад, молодчинка, так тримати"; "Тигр"; "тільки газ"; "Файно було але як на мене мало"; "Три рази передивилась".

