Украинец Зинченко ярко победил россиянина на чемпионате Европы по MMA (ВИДЕО)

Slava Kot
Украинский боец Владислав Зинченко одержал яркую победу над представителем России Оганяном на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (MMA). Поединок завершился досрочно после серии мощных ударов украинца, заставивших рефери вмешаться и остановить бой.
Украинец Владислав Зинченко победил россиянина. Фото из открытых источников
С первых секунд встречи Зинченко действовал агрессивно и уверенно контролировал ситуацию. Ключевой момент наступил после того, как украинец перевел соперника в партер и начал развивать атаку. Под давлением Владислава русский спортсмен оказался в затруднительном положении и пропустил несколько точных ударов.
На видео поединка видно, как после очередной атаки Оганян опустился на колени, пытаясь удержать равновесие. Однако Зинченко не разрешил сопернику восстановиться и продолжил наступление. После новой серии ударов россиянин вторично оказался на покрытии, а арбитр решил досрочно завершить сражение, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.
Представители международной федерации по борьбе UWW высоко оценили выступление украинского спортсмена.
Победа украинца вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи оставили одобрительные комментарии в адрес спортсмена: "Красава"; "Влад, молодчинка, так держать"; "Тигр"; "только газ"; "Файно было но как по мне мало"; "Три раза пересмотрела".
