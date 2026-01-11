logo_ukra

Головна Новини Спорт інші види спорту Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО)
НОВИНИ

Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО)

Домініка Горакова та Тереза Осладілова привернули увагу на Clash MMA 15.

11 січня 2026, 16:40
Автор:
avatar

Slava Kot

У Чехії анонсували незвичний поєдинок у змішаних бойових мистецтвах в рамках Clash MMA 15. У клітку вийдуть дві популярні медіаперсони Домініка Горакова та Тереза Осладілова. Ще задовго до поєдинку, під час битви поглядів дівчата влаштували справжнє шоу: вони цілувалися в губи та частково оголялися.

Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО)

Домініка Горакова та Тереза Осладілова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

7 лютого 2026 року в Брно на арені Winning Group Arena відбудеться поєдинок за правилами ММА між Домінікою Гораковою і Терезою Осладіловою. Під час битви поглядів дівчата несподівано почали цілуватися.

Крім того, шоу на цьому не закінчилося. В певний момент Тереза Осладілова підняла свою футболку та показала груди, які були прикриті лише наліпками у формі зірок. Домініка Горакова швидко відреагувала та намагалася прикрити груди своєї суперниці руками. Цей момент зафіксували камери.

Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО) - фото 2

Домініка Горакова та Тереза Осладілова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО) - фото 2

Домініка Горакова та Тереза Осладілова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

Домініка Горакова та Тереза Осладілова відомі інфлюенсерки в Чехії. Крім того, до оголошення поєдинку, обидві вважалися подругами. 

Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО) - фото 2

Домініка Горакова. Фото: instagram.com/horakovadominikaa/

Бійчині ММА на битві поглядів стали цілуватися в губи і показувати груди (ФОТО) - фото 2

Тереза Осладілова. Фото: Lesk:Robert Kejch / CNC

Домініка Горакова відома в країні фітнес-тренерка та учасниця реаліті-шоу Love Island, дебютує у професійному ММА. Її суперниця, Тереза Осладілова, теж має досвід участі в реаліті-проєктах і вже мала медійні бої у минулому. Завдяки цьому вона позиціонується як більш підготовлена до формату октагона, що робить її фавориткою у майбутньому протистоянні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандальний блогер-боксер викликав Усика на бій за правилами ММА.

Також "Коментарі" писали, що Трамп приїхав на бій UFC та своєю присутністю затьмарив спортивну подію.



