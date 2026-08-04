Скандал на жіночому "Тур де Франс": гонщиць звинувачують у використанні "аеродинамічних" бюстгальтерів

Світ професійного велоспорту, здавалося б, бачив усе — від суперечок через вагу педалей до скандалів із надсучасними шоломами. Але те, що вибухнуло на жіночому "Тур де Франс", просто шокувало фанатів і змусило ніяковіти навіть суворих суддів! Кілька провідних команд на повному серйозі звинуватили своїх суперниць у використанні нетипового "аеродинамічного допінгу" — бюстгальтерів зі спеціальними підкладками.

Жіночий шосейний велоспорт та екіпірування гонщиць. Ілюстрація: ArminEP. Pixabay

Звучить як першоквітневий жарт? А от спортивним директорам зовсім не до сміху! У гонках на час (розділках) усе вирішують дрібні частки секунди, і представники команд переконані: звичайнісінький пуш-ап чи поролонові накладки в білизні здатні хитро змінити обриси тіла спортсменки. А це утворює вигідний повітряний потік і дає реальну, хоч і дуже пікантну, перевагу над вітром!

Градус напруги піднявся настільки, що команди пішли на крайні заходи й виставили Міжнародному союзу велосипедистів (UCI) жорсткий ультиматум:

Перевірки у закритих наметах: спортсменки вимагають, щоб одразу після фінішу судді відводили гонщиць у спеціальні намети й суворо перевіряли, чи немає під формою прихованих "аеродинамічних" накладок.

Повний ревізіонізм білизни: команди наполягають на негайному перегляді правил, щоб чітко розмежувати: де закінчується звичайна жіноча білизна і починається нечесний спорт.

У самому UCI зараз у справжньому панічному тупику. З одного боку, регламент суворо забороняє будь-які хитрощі з формою задля покращення аеродинаміки. З іншого — ідея масово перевіряти жіночу білизну після виснажливих заїздів звучить як етичний жах і готова тема для нового гучного скандалу.

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