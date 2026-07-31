Як емоційна реакція Трампа запустила глобальну війну у футболі

Чемпіонат світу з футболу 2026 року перетворився на арену не лише спортивних баталій, а й політичних скандалів. У центрі бурі — президент США Дональд Трамп, голова FIFA Джанні Інфантіно та американський нападник Фоларін Балогун.

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото з відкритих джерел

Усе почалося з матчу США проти Боснії та Герцеговини. Балогун забив гол, але отримав червону картку за грубу гру. За правилами він мав пропустити наступний матч проти Бельгії. Але Трамп особисто зателефонував Інфантіно й попросив переглянути рішення. І сталося неймовірне: FIFA скасувала дискваліфікацію.

Це викликало справжній вибух емоцій. Американські фанати святкували, бельгійці були обурені, а європейські футбольні чиновники заявили, що FIFA перейшла “червону лінію”. UEFA відкрито звинуватила організацію у втраті незалежності.

На цьому тлі голос Юргена Клоппа став символом протесту. Він виступив від імені мільйонів уболівальників:

"Це наша гра, а не їхня", — сказав Клопп, наголошуючи, що футбол має залишатися незалежним від політичних маніпуляцій.

Скандал швидко переріс у політичний. Інфантіно давно намагався зміцнити зв’язки з Трампом, адже США є співорганізатором найбільшого чемпіонату світу в історії. Але тепер їхня дружба стала причиною глобальної кризи довіри.

Бельгія зрештою перемогла США з рахунком 4:1, але головна битва відбулася поза полем. Усі заговорили про те, що футбол перетворився на арену політичних ігор.

Цей випадок показав: одна емоційна реакція може запустити глобальну війну у футболі. І тепер головне питання — чи зможе FIFA відновити довіру, чи світовий футбол остаточно втратить незалежність.

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