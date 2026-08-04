logo

BTC/USD

63529

ETH/USD

1856.02

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Скандал на женском "Тур де Франс": гонщиц обвиняют в использовании "аэродинамических" бюстгальтеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал на женском "Тур де Франс": гонщиц обвиняют в использовании "аэродинамических" бюстгальтеров

Соперницы требуют осмотров в закрытых палатках. Рассказываем, как обычные накладки в бюстгальтерах превратились в "аэродинамический допинг"

4 августа 2026, 13:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Мир профессионального велоспорта, казалось бы, видел все — от споров из-за веса педалей до скандалов со сверхсовременными шлемами. Но то, что взорвалось на женском "Тур де Франс", просто шокировало фанатов и заставило смутиться даже суровых судей! Несколько ведущих команд на полном серьезе обвинили своих соперниц в использовании нетипичного "аэродинамического допинга" — бюстгальтеров со специальными подложками.

Скандал на женском "Тур де Франс": гонщиц обвиняют в использовании "аэродинамических" бюстгальтеров

Женский шоссейный велоспорт и экипировка гонщиц. Иллюстрация: ArminEP. Pixabay

Звучит как первоапрельская шутка? А вот спортивным директорам совсем не до смеха! В гонках на время (разделках) все решают доли секунды, и представители команд убеждены: обычный пуш-ап или поролоновые накладки в белье способны хитро изменить очертания тела спортсменки. А это образует выгодный воздушный поток и дает реальное, хоть и очень пикантное преимущество над ветром!

Градус напряжения поднялся настолько, что команды пошли на крайние меры и выставили Международному союзу велосипедистов (UCI) жесткий ультиматум.

  • Проверки в закрытых палатках: спортсменки требуют, чтобы после финиша судьи отводили гонщиц в специальные палатки и строго проверяли, нет ли под формой скрытых "аэродинамических" накладок.

  • Полный ревизионизм белья: команды настаивают на немедленном пересмотре правил, чтобы четко разграничить: где заканчивается обычное белье и начинается нечестный спорт.

В самом UCI сейчас в настоящий панический тупик. С одной стороны, регламент строго запрещает какие-либо уловки с формой для улучшения аэродинамики. С другой – идея массово проверять женское белье после изнурительных заездов звучит как этический кошмар и готовая тема для нового громкого скандала.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как эмоциональная реакция Трампа запустила глобальную войну в футболе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости