Мат Росії: суд виніс жорстку заборону Кремлю щодо окупованих територій

Україна здобула важливу перемогу на міжнародній арені, добившись заборони для Росії проводити шахові турніри на тимчасово окупованих територіях. Відповідне рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд, повідомляє Politico.

Суд зобов'язав Російську шахову федерацію припинити будь-яку діяльність, включно з організацією змагань в українських регіонах, що знаходяться під окупацією – у Криму, Севастополі, а також у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Це рішення стало прецедентним для міжнародного спорту, який Москва активно використала для покращення іміджу після повномасштабного вторгнення. Тепер така практика отримала чітку юридичну оцінку.

Справу ініціювала Федерація шахів України, оскарживши м'яке покарання з боку Міжнародної шахової федерації, яка обмежилася штрафом у 45 тисяч євро. Однак САС визнав санкцію "явно невідповідною" і зобов'язав РФ припинити діяльність протягом 90 днів.

Президент ФШУ Олександр Камишин наголосив, що рішення закріплює на рівні міжнародного спортивного права визнання територіальної цілісності України та суттєво обмежує можливості Росії використовувати спорт як інструмент легітимізації окупації.

Міністр спорту Матвій Бідний заявив, що вердикт відкриває шлях для нових позовів проти російських федерацій. Більше того, у разі невиконання рішення Росії загрожує трирічне відсторонення від FIDE.

Таким чином, Москва опинилася перед вибором: відмовитись від проведення турнірів на окупованих територіях та спробувати зберегти залишки спортивної легітимності або продовжити політизацію спорту з ризиком повної ізоляції.

Утім, у Росії вже натякнули на ігнорування рішення. Виконавчий директор федерації Олександр Ткачов заявив, що воно "суперечить російському законодавству", давши зрозуміти, що конфлікт може отримати нове продовження.

