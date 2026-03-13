logo

Немецких спортсменов жестоко унизили из-за отношения к россиянам: громкий скандал не утихает
НОВОСТИ

Немецких спортсменов жестоко унизили из-за отношения к россиянам: громкий скандал не утихает

Согласно правилам соревнований, участникам запрещено совершать любые "демонстрации, протесты или политические высказывания"

13 марта 2026, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Международный паралимпийский комитет (МПК) инициировал расследование после того, как немецкие спортсмены намеренно отвлеклись во время исполнения государственного гимна России на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает издание The Athletic.

Немецких спортсменов жестоко унизили из-за отношения к россиянам: громкий скандал не утихает

Фото: из открытых источников

По правилам соревнований, на Паралимпиаде запрещаются любые "демонстрации, протесты или политические заявления", которые распространяются не только на церемонии награждения, но и на пьедестал, допинг-контроль и зоны отдыха для спортсменов. Нарушения этих правил рассматриваются как серьезный дисциплинарный вопрос.

Как сообщают источники, МПК уже собирает и проверяет доказательства действий германской команды. Немецкий паралимпийский комитет пока отказался от каких-либо официальных комментариев на этот счет, оставляя ситуацию под контролем международных органов.

Инцидент произошел во время награждения: немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн отказались фотографироваться вместе с победительницей спринта, россиянкой Анастасией Багиян. Кроме того, они отвернулись при исполнении гимна РФ и не сняли шапки, демонстрируя свою позицию. Спортсмены также выразили официальное осуждение решения МПК допустить российских участников к соревнованиям, что стало предметом общественного обсуждения.

Как уже писали "Комментарии", российская горнолыжница Варвара Ворончихина, получившая золотую медаль на Паралимпийских играх 2026 года, отказывается комментировать войну, развязанную Россией против Украины. Как сообщает Oboz.ua, спортсменка дала интервью пропагандистскому телеканалу Match TV, где пояснила, что пытается избегать политических тем, поскольку они не имеют для нее значения во время соревнований.



