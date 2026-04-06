Мат России: суд вынес жесткий запрет Кремлю в отношении оккупированных территорий

Украина одержала важную победу на международной арене, добившись запрета для России проводить шахматные турниры на временно оккупированных территориях. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд, сообщает Politico.

Спортивный арбитражный суд. Фото: из открытых источников

Суд обязал Российскую шахматную федерацию прекратить любую деятельность, включая организацию соревнований в украинских регионах, находящихся под оккупацией – в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Это решение стало прецедентным для международного спорта, который Москва активно использовала для улучшения имиджа после полномасштабного вторжения. Теперь подобная практика получила чёткую юридическую оценку.

Дело инициировала Федерация шахмат Украины, обжаловав мягкое наказание со стороны Международной шахматной федерации, ограничившейся штрафом в 45 тысяч евро. Однако САС признал санкцию "явно несоразмерной" и обязал РФ прекратить деятельность в течение 90 дней.

Президент ФШУ Александр Камышин подчеркнул, что решение закрепляет на уровне международного спортивного права признание территориальной целостности Украины и существенно ограничивает возможности России использовать спорт как инструмент легитимизации оккупации.

Министр спорта Матвей Бидный заявил, что вердикт открывает путь для новых исков против российских федераций. Более того, в случае невыполнения решения России грозит трёхлетнее отстранение от FIDE.

Таким образом, Москва оказалась перед выбором: отказаться от проведения турниров на оккупированных территориях и попытаться сохранить остатки спортивной легитимности или продолжить политизацию спорта с риском полной изоляции.

Впрочем, в России уже намекнули на игнорирование решения. Исполнительный директор федерации Александр Ткачев заявил, что оно "противоречит российскому законодательству", дав понять, что конфликт может получить новое продолжение.

