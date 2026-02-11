Титулований норвезький біатлоніст та олімпійський чемпіон 2022 року Стурла Гольм Легрейд опинився в центрі гучного скандалу під час Олімпійських ігор в Італії. Отримавши бронзову медаль в індивідуальній гонці, спортсмен замість святкування перемоги приголомшив журналістів відвертим зізнанням.

Зі сльозами на очах після медалі: норвезький біатлоніст Легрейд публічно зізнався у зраді дівчині

Зі сльозами на очах Легрейд розповів норвезьким медіа, що змінив своїй дівчині. За словами біатлоніста, шість місяців тому він "зустрів кохання всього свого життя", а три місяці тому "вчинив найбільшу помилку". Про свою зраду він зізнався партнерці лише тиждень тому, назвавши ці дні найгіршими у своєму житті.

На пресконференції атлет пояснив свій вчинок бажанням публічно довести щирість почуттів:

"Мені нема чого втрачати. Можливо, це соціальне самогубство покаже їй, як сильно я її кохаю", — цитує спортсмена NBC News.

Реакція колишньої дівчини та команди

Колишня дівчина Легрейда в інтерв'ю виданню VG була лаконічною, зазначивши, що таку зраду "важко пробачити" і вона не хотіла б опинитися в центрі такої уваги.

Сьогодні біатлоніст офіційно перепросив у неї за публічний тиск з боку медіа. Також, за повідомленням NRK, Легрейд вибачився перед партнером по збірній Йоханом-Олавом Ботном. Останній здобув у гонці "золото", проте через любовну драму Стурли успіх колеги залишився майже непоміченим у ЗМІ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що організатори Олімпійських ігор нарешті знайшли відповідь на питання, чому нагороди спортсменів виявилися такими крихкими.