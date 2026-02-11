logo_ukra

Зі сльозами на очах після медалі: норвезький біатлоніст Легрейд публічно зізнався у зраді дівчині
Зі сльозами на очах після медалі: норвезький біатлоніст Легрейд публічно зізнався у зраді дівчині

Драма на Олімпіаді в Італії: Стурла Легрейд виборов бронзу та оголосив про розрив через власну зраду

11 лютого 2026, 21:46
Автор:
Недилько Ксения

Титулований норвезький біатлоніст та олімпійський чемпіон 2022 року Стурла Гольм Легрейд опинився в центрі гучного скандалу під час Олімпійських ігор в Італії. Отримавши бронзову медаль в індивідуальній гонці, спортсмен замість святкування перемоги приголомшив журналістів відвертим зізнанням.

Зі сльозами на очах Легрейд розповів норвезьким медіа, що змінив своїй дівчині. За словами біатлоніста, шість місяців тому він "зустрів кохання всього свого життя", а три місяці тому "вчинив найбільшу помилку". Про свою зраду він зізнався партнерці лише тиждень тому, назвавши ці дні найгіршими у своєму житті.

На пресконференції атлет пояснив свій вчинок бажанням публічно довести щирість почуттів:

"Мені нема чого втрачати. Можливо, це соціальне самогубство покаже їй, як сильно я її кохаю", — цитує спортсмена NBC News.

Реакція колишньої дівчини та команди                                  

Колишня дівчина Легрейда в інтерв'ю виданню VG була лаконічною, зазначивши, що таку зраду "важко пробачити" і вона не хотіла б опинитися в центрі такої уваги.

Сьогодні біатлоніст офіційно перепросив у неї за публічний тиск з боку медіа. Також, за повідомленням NRK, Легрейд вибачився перед партнером по збірній Йоханом-Олавом Ботном. Останній здобув у гонці "золото", проте через любовну драму Стурли успіх колеги залишився майже непоміченим у ЗМІ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що організатори Олімпійських ігор нарешті знайшли відповідь на питання, чому нагороди спортсменів виявилися такими крихкими.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
