logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Со слезами на глазах после медали: норвежский биатлонист Легрейд публично признался в измене девушке
commentss НОВОСТИ Все новости

Со слезами на глазах после медали: норвежский биатлонист Легрейд публично признался в измене девушке

Драма на Олимпиаде в Италии: Стурла Легрейд завоевал бронзу и объявил о разрыве из-за собственной измены

11 февраля 2026, 21:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Титулованный норвежский биатлонист и олимпийский чемпион 2022 Стурла Гольм Легрейд оказался в центре громкого скандала во время Олимпийских игр в Италии. Получив бронзовую медаль в индивидуальной гонке, спортсмен вместо празднования победы ошеломил журналистов откровенным признанием.

Со слезами на глазах после медали: норвежский биатлонист Легрейд публично признался в измене девушке

Со слезами на глазах после медали: норвежский биатлонист Легрейд публично признался в измене девушке

Со слезами на глазах Легрейд рассказал норвежским медиа, что изменил своей девушке. По словам биатлониста, шесть месяцев назад он "встретил любовь всей своей жизни", а три месяца назад "совершил самую большую ошибку". О своей измене он признался партнерше всего неделю назад, назвав эти дни худшими в своей жизни.

На пресс-конференции атлет объяснил свой поступок желанием публично доказать искренность чувств:

"Мне нечего терять. Может быть, это социальное самоубийство покажет ей, как сильно я ее люблю", — цитирует спортсмена NBC News.

Реакция бывшей девушки и команды                                                          

Бывшая девушка Легрейда в интервью изданию VG была лаконична, отметив, что такое предательство "трудно простить" и она не хотела бы оказаться в центре такого внимания.

Сегодня биатлонист официально извинился перед ней за публичное давление со стороны медиа. Также, по сообщению NRK, Легрейд извинился перед партнером по сборной Йоханом-Олавом Ботном. Последний завоевал в гонке "золото", однако из-за любовной драмы Стурлы успех коллеги остался почти незамеченным в СМИ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что организаторы Олимпийских игр наконец-то нашли ответ на вопрос, почему награды спортсменов оказались такими хрупкими.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости