Титулованный норвежский биатлонист и олимпийский чемпион 2022 Стурла Гольм Легрейд оказался в центре громкого скандала во время Олимпийских игр в Италии. Получив бронзовую медаль в индивидуальной гонке, спортсмен вместо празднования победы ошеломил журналистов откровенным признанием.

Со слезами на глазах после медали: норвежский биатлонист Легрейд публично признался в измене девушке

Со слезами на глазах Легрейд рассказал норвежским медиа, что изменил своей девушке. По словам биатлониста, шесть месяцев назад он "встретил любовь всей своей жизни", а три месяца назад "совершил самую большую ошибку". О своей измене он признался партнерше всего неделю назад, назвав эти дни худшими в своей жизни.

На пресс-конференции атлет объяснил свой поступок желанием публично доказать искренность чувств:

"Мне нечего терять. Может быть, это социальное самоубийство покажет ей, как сильно я ее люблю", — цитирует спортсмена NBC News.

Реакция бывшей девушки и команды

Бывшая девушка Легрейда в интервью изданию VG была лаконична, отметив, что такое предательство "трудно простить" и она не хотела бы оказаться в центре такого внимания.

Сегодня биатлонист официально извинился перед ней за публичное давление со стороны медиа. Также, по сообщению NRK, Легрейд извинился перед партнером по сборной Йоханом-Олавом Ботном. Последний завоевал в гонке "золото", однако из-за любовной драмы Стурлы успех коллеги остался почти незамеченным в СМИ.

