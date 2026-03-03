Як виглядає форма України, яку заборонили на Паралімпійських іграх (ФОТО)

Парадну форму збірної України із зображенням повної карти держави не допустили до використання на Зимових Паралімпійських іграх 2026 року. Про це заявив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

МПК заборонив форму України на Паралімпіаді-2026. Фото: Укрінформ

Валерій Сушкевич розповів, що дизайн форми передбачав карту України в міжнародно визнаних кордонах без позначення тимчасово окупованих територій. Однак Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) визнав таку символіку політичною та заборонив її використання під час офіційних заходів.

"Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!". Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі", – розповів Сушкевич.

За його словами форма була "символічною" і підкреслювала цілісність України.

"Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", – зазначив Сушкевич.

Фото забороненого комплекту оприлюднило "Суспільне Спорт". На зображенні видно стилізований контур країни, інтегрований у дизайн парадного одягу.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня у Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. У програмі буде розіграно 79 комплектів нагород.

