Як виглядає форма України, яку заборонили на Паралімпійських іграх (ФОТО)
Як виглядає форма України, яку заборонили на Паралімпійських іграх (ФОТО)

Міжнародний паралімпійський комітет не дозволив Україні використати форму з повною картою держави на Паралімпіаді-2026.

3 березня 2026, 09:37
Автор:
avatar

Slava Kot

Парадну форму збірної України із зображенням повної карти держави не допустили до використання на Зимових Паралімпійських іграх 2026 року. Про це заявив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Як виглядає форма України, яку заборонили на Паралімпійських іграх (ФОТО)

МПК заборонив форму України на Паралімпіаді-2026. Фото: Укрінформ

Валерій Сушкевич розповів, що дизайн форми передбачав карту України в міжнародно визнаних кордонах без позначення тимчасово окупованих територій. Однак Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) визнав таку символіку політичною та заборонив її використання під час офіційних заходів.

"Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!". Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі", – розповів Сушкевич. 

За його словами форма була "символічною" і підкреслювала цілісність України.

"Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", – зазначив Сушкевич.

Фото забороненого комплекту оприлюднило "Суспільне Спорт". На зображенні видно стилізований контур країни, інтегрований у дизайн парадного одягу.

Як виглядає форма України, яку заборонили на Паралімпійських іграх (ФОТО) - фото 2

МПК заборонив форму України з картою на Паралімпіаді-2026: Фото: НПКУ

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня у Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. У програмі буде розіграно 79 комплектів нагород. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росії та Білорусі дозволили виступати на Паралімпіаді-2026 під своїми прапорами.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на рішення МПК допустити росіян під власним прапором на Паралімпіаду-2026.



