Как выглядит форма Украины, запрещенная на Паралимпийских играх (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Парадная форма сборной Украины с изображением полной карты государства не была допущена к использованию на Зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
МПК запретил форму Украины на Паралимпиаде-2026. Фото: Укринформ
Валерий Сушкевич рассказал, что дизайн формы предусматривал карту Украины в международно-признанных границах без обозначения временно оккупированных территорий. Однако Международный паралимпийский комитет (МПК) признал такую символику политической и запретил ее использование в ходе официальных мероприятий.
По его словам, форма была "символической" и подчеркивала целостность Украины.
Фото запрещенного комплекта обнародовало "Общественное Спорт". На картинке виден стилизованный контур страны, интегрированный в дизайн парадной одежды.
МПК запретил форму Украины с картой на Паралимпиаде-2026: Фото: НПКУ
Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В программе будет разыграно 79 комплектов наград.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Белоруссии разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 под своими флагами.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на решение МПК допустить россиян под флагом на Паралимпиаду-2026.