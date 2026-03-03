logo

Как выглядит форма Украины, запрещенная на Паралимпийских играх (ФОТО)
НОВОСТИ

Как выглядит форма Украины, запрещенная на Паралимпийских играх (ФОТО)

Международный паралимпийский комитет не разрешил Украине использовать форму с полной картой государства на Паралимпиаде-2026.

3 марта 2026, 09:37
Автор:
avatar

Slava Kot

Парадная форма сборной Украины с изображением полной карты государства не была допущена к использованию на Зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Как выглядит форма Украины, запрещенная на Паралимпийских играх (ФОТО)

МПК запретил форму Украины на Паралимпиаде-2026. Фото: Укринформ

Валерий Сушкевич рассказал, что дизайн формы предусматривал карту Украины в международно-признанных границах без обозначения временно оккупированных территорий. Однако Международный паралимпийский комитет (МПК) признал такую символику политической и запретил ее использование в ходе официальных мероприятий.

"Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!". Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", – рассказал Сушкевич.

По его словам, форма была "символической" и подчеркивала целостность Украины.

"Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми территориями без оккупации Россией", — отметил Сушкевич.

Фото запрещенного комплекта обнародовало "Общественное Спорт". На картинке виден стилизованный контур страны, интегрированный в дизайн парадной одежды.

Как выглядит форма Украины, запрещенная на Паралимпийских играх (ФОТО) - фото 2

МПК запретил форму Украины с картой на Паралимпиаде-2026: Фото: НПКУ

Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В программе будет разыграно 79 комплектов наград.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Белоруссии разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 под своими флагами.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на решение МПК допустить россиян под флагом на Паралимпиаду-2026.



