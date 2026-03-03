Как выглядит форма Украины, запрещенная на Паралимпийских играх (ФОТО)

Парадная форма сборной Украины с изображением полной карты государства не была допущена к использованию на Зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Валерий Сушкевич рассказал, что дизайн формы предусматривал карту Украины в международно-признанных границах без обозначения временно оккупированных территорий. Однако Международный паралимпийский комитет (МПК) признал такую символику политической и запретил ее использование в ходе официальных мероприятий.

"Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!". Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", – рассказал Сушкевич.

По его словам, форма была "символической" и подчеркивала целостность Украины.

"Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми территориями без оккупации Россией", — отметил Сушкевич.

Фото запрещенного комплекта обнародовало "Общественное Спорт". На картинке виден стилизованный контур страны, интегрированный в дизайн парадной одежды.

МПК запретил форму Украины с картой на Паралимпиаде-2026: Фото: НПКУ

Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В программе будет разыграно 79 комплектов наград.

