Співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив про рішення виплатити грошову премію українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу у розмірі 1 мільйон гривень. Бізнесмен назвав спортсмена "гідною людиною та справжнім патріотом", наголосивши на важливості його вчинку для країни.

«Він точно на це заслуговує»: monobank виплатить Владиславу Гераскевичу премію в 1 мільйон гривень

"Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав — для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ", — зазначив Гороховський у своєму дописі.

Він підкреслив, що вчинок Гераскевича, який поставив правду вище за спортивні амбіції, є надзвичайно цінним для суспільства. "Владислав пожертвував своєю метою заради справедливості та правди. Хіба це менш цінно для нас, ніж золота олімпійська медаль?", — риторично запитав засновник банку.

Олег Гороховський також закликав представників іншого українського бізнесу долучитися до ініціативи та підтримати атлета фінансово. Він нагадав, що державна премія за олімпійське золото становить 125 тисяч доларів, і запропонував громаді та бізнесу самостійно віддячити спортсмену: "Невже ми не можемо вручити йому своє "золото" самі? Адже він точно цього заслуговує. Подумайте, будь ласка".

Зазначимо, що Владислав Гераскевич відомий своєю активною громадянською позицією та виступами на міжнародній арені на підтримку України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 після відмови зняти "шолом пам’яті". Рішення ухвалили безпосередньо перед стартом першого заїзду, повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).