Соучредитель monobank Олег Гороховский объявил о решении выплатить денежную премию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу в размере 1 миллиона гривен. Бизнесмен назвал спортсмена "достойным человеком и настоящим патриотом", отметив важность его поступка для страны.

«Он точно этого заслуживает»: monobank выплатит Владиславу Гераскевичу премию в 1 миллион гривен

"Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", – отметил Гороховский в своем сообщении.

Он подчеркнул, что поступок Гераскевича, который поставил правду выше спортивных амбиций, чрезвычайно ценен для общества. "Владислав пожертвовал своей целью ради справедливости и правды. Разве это менее ценно для нас, чем золотая олимпийская медаль?" — риторически спросил учредитель банка.

Олег Гороховский также призвал представителей другого украинского бизнеса принять участие в инициативе и поддержать атлета финансово. Он напомнил, что государственная премия за олимпийское золото составляет 125 тысяч долларов, и предложил общине и бизнесу самостоятельно отблагодарить спортсмена: "Неужели мы не можем вручить ему свое "золото" сами? Ведь он точно этого заслуживает. Подумайте, пожалуйста".

Владислав Гераскевич известен своей активной гражданской позицией и выступлениями на международной арене в поддержку Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026 после отказа снять "шлем памяти". Решение было принято непосредственно перед стартом первого заезда, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).