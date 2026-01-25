Украинка Элина Свитолина сбросила за борт россиянку в игре

Элина Свитолина продолжает успешное выступление на Australian Open 2026 и выходит в четвертьфинал турнира. В матче 1/8 финала украинка в двух сетах обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву — 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 24 минуты и прошел под полным контролем Светолиной.

Элина Свитолина безжалостно обыграла россиянку в теннис

В этой встрече украинка выполнила четыре эйса и допустила только одну двойную ошибку, продемонстрировав стабильную игру как на подаче, так и на приеме. Победа над Андреевой стала уже второй подряд над представительницей РФ Светолиной на этом турнире. В третьем круге она выбила из сетки другую "нейтральную" спортсменку – Диану Шнайдер.

Таким образом, Свитолина остается единственной украинской теннисисткой, которая продолжает борьбу в одиночном разряде Australian Open 2026. Всего в турнире стартовали шесть украинок, однако Марта Костюк , Даяна Ястремская , Юлия Стародубцева , Александра Олейникова и Ангелина Калинина завершили выступления.

В четвертьфинале Светолину предстоит серьезное испытание — матч против третьей ракетки мира, американки Кори Гауфф . В своем поединке 1/8 финала Гауфф в трех сетах одолела чешку Каролину Мухову. Ожидается один из интереснейших матчей турнира, который может определить дальнейшие амбиции украинки на Australian Open.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над спортсменкой с российским паспортом в четвертьфинале турнира серии WTA 500. Матч завершился со счетом 7:6, 6:3 в пользу украинки.

Эта встреча стала первой официальной глазной дуэлью теннисисток в рамках турниров WTA. Поединок получился напряженным, особенно в первом сете, который Костюк смогла завершить в свою пользу только на тай-брейке. Победа в четвертьфинале стала для Марты Костюк одиннадцатой в матчах против теннисисток, входящих в топ-10 мирового рейтинга WTA. Таким образом, украинка подтвердила стабильные результаты на высоком уровне и продолжает борьбу за титул на турнире.

