Україна завершила виступи на Олімпіаді провалом: деталі

Для українських спортсменів завершились зимові Олімпійські ігри-2026 і на цих змаганнях "синьо-жовті" повторили найгірший результат в історії. Втретє наша команда залишилась без медалей на "Білій" Олімпіаді. Раніше це вже ставалось у 2002 та 2010 роках. Проте тоді для українських спортсменів найкращими результатами ставали п'яті місця.

Олімпійські ігри-2026. Фото: з відкритих джерел

Цього ж разу найвищою сходинкою стала шоста – у командному фристайлі та в естафеті по санному спорту.

Варто нагадати, що загалом Україна має у своєму активі дев'ять медалей за всю історію зимових Олімпійських ігор. З них три – найвищого ґатунку.

Всі медалі України на зимових Олімпіадах

"Золото": Оксана Баюл (фігурне катання, ОІ-1994), Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна (біатлон у жіночій естафеті, ОІ-2014), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика, ОІ-2018).

"Срібло": Олена Петрова (біатлон, індивідуальна гонка, ОІ-1998), Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика, ОІ-2022).

"Бронза": Валентина Цербе-Несіна (біатлон, спринт, ОІ-1994), Лілія Єфремова (біатлон, спринт, ОІ-2006), Олена Грушина та Руслан Гончаров (фігурне катання, ОІ-2006), Віта Семеренко (біатлон, спринт, ОІ-2014).

Загалом на ОІ-2026 спортсмени сумарно розіграють 116 комплектів нагород. Останні змагання відбудуться 22 лютого.

Додамо, що на Олімпійських іграх 2026 Україну представляли 46 спортсменів – більше, аніж було у Ліллегаммері-1994, Сочі-2014 та Пхьончангу-2018, де наші олімпійці брали медалі.

Наразі ще на трасі перебувають українські лижники Дмитро Драгун та Олександр Лісогор, проте реальних шансів на медаль у них немає.

