Украина завершила выступления на Олимпиаде провалом: детали

Для украинских спортсменов завершились зимние Олимпийские игры-2026 и на этих соревнованиях "сине-желтые" повторили худший результат в истории. В третий раз наша команда осталась без медалей на "Белой" Олимпиаде. Ранее это уже происходило в 2002 и 2010 годах. Однако для украинских спортсменов лучшими результатами становились пятые места.

Олимпийские игры-2026. Фото: из открытых источников

На этот раз самой высокой ступенькой стала шестая – в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

Следует напомнить, что в целом Украина имеет в своем активе девять медалей за всю историю зимних Олимпийских игр. Из них три – высшего сорта.

Все медали Украины на зимних Олимпиадах

"Золото": Оксана Баюл (фигурное катание, ОИ-1994), Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон в женской эстафете, ОИ-2014), Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, ОИ-201)

"Серебро": Елена Петрова (биатлон, индивидуальная гонка, ОИ-1998), Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика, ОИ-2022).

"Бронза": Валентина Цербе-Несина (биатлон, спринт, ОИ-1994), Лилия Ефремова (биатлон, спринт, ОИ-2006), Елена Грушина и Руслан Гончаров (фигурное катание, ОИ-2006), Вита Семеренко (биатлон-2006)

В общей сложности на ОИ-2026 спортсмены суммарно разыграют 116 комплектов наград. Последние соревнования пройдут 22 февраля.

Добавим, что на Олимпийских играх 2026 года Украину представляли 46 спортсменов – больше, чем было в Лиллегаммере-1994, Сочи-2014 и Пхенчанге-2018, где наши олимпийцы брали медали.

Пока еще на трассе находятся украинские лыжники Дмитрий Драгун и Александр Лисогор, однако реальных шансов на медаль у них нет.

Читайте на портале "Комментарии" — олимпийские соревнования по шорт-треку показали неожиданную развязку и доказали, что в этом виде спорта все могут решить судьбы секунды и курьезный случай. На дистанции 500 метров на Олимпиаде-2026 итальянец Пьетро Сигель финишировал задом вперед.



