Одразу кілька призерів зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні заявили, що зіткнулися з проблемами зі своїми медалями: у нагород ламаються кріплення до стрічки. Організатори Ігор вже розпочали розслідування цього питання.

Не "стрибайте в них": спортсмени повідомляють про пошкоджені медалі зимових Ігор-2026

Двоє золотих медалісток США, зокрема американська гірськолижниця Бріз Джонсон і фігуристка Аліса Лю, розповіли, що кріплення медалі до стрічки зламалося. Лю, яка здобула золото у командному фігурному катанні, опублікувала відео в соцмережах, на якому тримає медаль і стрічку в різних руках, з підписом:

"Моя медаль не потребує стрічки".

Бріз Джонсон, яка виграла золото у швидкісному спуску, застерегла інших спортсменів, зазначивши:

"Не стрибайте в них. Я стрибала від хвилювання, і вона зламалася".

З подібною проблемою також стикнулася німецька команда з біатлону, яка здобула бронзу в змішаній естафеті. На відео в Instagram видно, як медаль падає зі стрічки одного зі спортсменів під час святкування в готелі. Срібна призерка зі Швеції Ебба Андерссон також повідомила про пошкодження своєї нагороди.

Андреа Франсізі, головний операційний директор Олімпійських ігор в Мілані-Кортіні, повідомив, що організатори розслідують це питання з максимальною увагою.

"Ми повністю усвідомлюємо ситуацію, ми бачили зображення. Звісно, ми намагаємося зрозуміти в деталях, у чому саме полягає проблема і чому це сталося", — зазначив він.

За деякими даними, проблема може бути пов'язана з вбудованим механізмом відриву, який вимагається законом для запобігання удушенню, але він може спрацьовувати під час сильного фізичного впливу, наприклад, святкування.

Це не перший випадок із неналежною якістю олімпійських медалей: після Олімпіади-2024 у Парижі було подано 220 запитів на заміну нагород через проблеми з потьмянінням або корозією, що становило приблизно 4% від загальної кількості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 6 лютого, в Італії офіційно розпочалися зимові Олімпійські ігри 2026 року. Церемонія відкриття стала історичною подією, адже вона "вперше в історії відбувається одночасно в чотирьох містах: у Мілані, Кортіна-д'Ампеццо, Предаццо та Лівіньйо".

Попри урочистість моменту, захід не обійшовся без політичних провокацій. Російське видання "Спорт-Експрес" повідомило, що на трибунах міланського стадіону "Сан-Сіро" з’явився прапор країни-агресора. За інформацією видання, "російський прапор вивісили на трибунах стадіону "Сан-Сіро" перед церемонією відкриття Олімпіади", при цьому організатори нібито не висували жодних претензій.