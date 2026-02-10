Организаторы Олимпийских игр наконец-то нашли ответ на вопрос, почему награды спортсменов оказались такими хрупкими. Как сообщает The Guardian, причиной "медалепада" стали не дефекты металла, а ленты, оснащенные специальным механизмом отрыва.

Тайна раскрыта: Организаторы Олимпиады объяснили, почему ломались медали

По словам представителей олимпийского комитета, система была "предусмотрена законом" и разработана так, чтобы "автоматически отрываться от медали при сильном потягивании, предотвращая удушение человека". Однако на практике оказалось, что механизм слишком чувствителен: ленты отсоединялись даже при небольших нагрузках, например, когда спортсмены прыгали во время празднования.

После серии жалоб призеров организаторы заверили, что "наконец-то решили вопрос". Совместно с итальянским Государственным монетным двором уже разработано альтернативное техническое решение. Организационный комитет также официально пообещал отремонтировать все поврежденные медали, чтобы вернуть наградам их надлежащий вид.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сразу несколько призеров зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине заявили, что столкнулись с проблемами со своими медалями: у наград ломаются крепления к ленте. Организаторы Игр уже приступили к расследованию этого вопроса.

Двое золотых медалисток США, в том числе американская горнолыжница Бриз Джонсон и фигуристка Алиса Лю, рассказали, что крепление медали к ленте сломалось. Лю, получившая золото в командном фигурном катании, опубликовала видео в соцсетях, на котором держит медаль и ленту в разных руках, с подписью:

"Моя медаль не нуждается в ленте". Бриз Джонсон, выигравшая золото в скоростном спуске, предостерегла других спортсменов, отметив: "Не прыгайте в них. Я прыгала от волнения, и она сломалась".