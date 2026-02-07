logo_ukra

Скандал на стадіоні «Сан-Сіро»: під час церемонії відкриття Ігор-2026 вивісили російський триколор

Олімпіада-2026 стартувала: Україна виходить із найбільшим представництвом на тлі провокацій із прапором РФ

7 лютого 2026, 00:44
Недилько Ксения

Сьогодні, 6 лютого, в Італії офіційно розпочалися зимові Олімпійські ігри 2026 року. Церемонія відкриття стала історичною подією, адже вона "вперше в історії відбувається одночасно в чотирьох містах: у Мілані, Кортіна-д'Ампеццо, Предаццо та Лівіньйо".

Скандал на стадіоні «Сан-Сіро»: під час церемонії відкриття Ігор-2026 вивісили російський триколор

Попри урочистість моменту, захід не обійшовся без політичних провокацій. Російське видання "Спорт-Експрес" повідомило, що на трибунах міланського стадіону "Сан-Сіро" з’явився прапор країни-агресора. За інформацією видання, "російський прапор вивісили на трибунах стадіону "Сан-Сіро" перед церемонією відкриття Олімпіади", при цьому організатори нібито не висували жодних претензій.

Водночас для українських вболівальників цей старт є знаковим. Як зазначається у спортивних оглядах, "збірна України матиме найбільше з 2010 року представництво", що свідчить про високий рівень підготовки українських атлетів попри складні умови в країні.

Наразі триває основна частина церемонії, де глядачі очікують на парад націй та запалення олімпійського вогню.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року у Мілані розгорівся безпрецедентний скандал, який журналісти вже встигли охрестити "Пенісгейтом". Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) розпочала розслідування щодо стрибунів із трампліна, яких підозрюють у введенні гіалуронової кислоти у статеві органи заради спортивної переваги.

Як повідомляє видання Bild, спортсмени ймовірно вдаються до цієї процедури, щоб обійти сувору систему зняття мірок для лижних костюмів. Оскільки параметри костюма залежать від висоти промежини, яку визначає 3D-сканер, збільшення об'єму в цій зоні дозволяє пошити просторіший костюм. Це, своєю чергою, покращує аеродинаміку та підйомну силу під час польоту.



