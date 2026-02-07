Сегодня, 6 февраля, в Италии официально начались зимние Олимпийские игры в 2026 году. Церемония открытия стала историческим событием, ведь она впервые в истории происходит одновременно в четырех городах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Скандал на стадионе «Сан-Сиро»: во время церемонии открытия Игр-2026 вывесили российский триколор

Несмотря на торжество момента, мероприятие не обошлось без политических провокаций. Российское издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что на трибунах миланского стадиона "Сан-Сиро" появился флаг страны-агрессора. По информации издания, "российский флаг вывесили на трибунах стадиона "Сан-Сиро" перед церемонией открытия Олимпиады", при этом организаторы якобы не предъявляли никаких претензий.

В то же время для украинских болельщиков этот старт знаковый. Как отмечается в спортивных осмотрах, "сборная Украины будет иметь больше всего с 2010 года представительство", что свидетельствует о высоком уровне подготовки украинских атлетов, несмотря на сложные условия в стране.

В настоящее время продолжается основная часть церемонии, где зрители ожидают парад наций и зажжения олимпийского огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане разгорелся беспрецедентный скандал, который журналисты уже успели окрестить "Пенисгейтом". Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении прыгунов с трамплина, подозреваемых во введении гиалуроновой кислоты в половые органы ради спортивного преимущества.

Как сообщает издание Bild , спортсмены вероятно прибегают к этой процедуре, чтобы обойти строгую систему снятия мерок для лыжных костюмов. Поскольку параметры костюма зависят от высоты промежности, определяемой 3D- сканером , увеличение объема в этой зоне позволяет сшить более просторный костюм. Это в свою очередь улучшает аэродинамику и подъемную силу во время полета.