«Пенісгейт» на Олімпіаді-2026: стрибунів із трампліна підозрюють у махінаціях із розміром геніталій задля перемоги

Аеродинамічна перевага через інтимні зони: новий скандал у зимових видах спорту перед іграми в Мілані

6 лютого 2026, 18:11
Напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року у Мілані розгорівся безпрецедентний скандал, який журналісти вже встигли охрестити "Пенісгейтом". Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) розпочала розслідування щодо стрибунів із трампліна, яких підозрюють у введенні гіалуронової кислоти у статеві органи заради спортивної переваги.

Як повідомляє видання Bild, спортсмени ймовірно вдаються до цієї процедури, щоб обійти сувору систему зняття мірок для лижних костюмів. Оскільки параметри костюма залежать від висоти промежини, яку визначає 3D-сканер, збільшення об'єму в цій зоні дозволяє пошити просторіший костюм. Це, своєю чергою, покращує аеродинаміку та підйомну силу під час польоту.

Директор Міжнародної федерації лижного спорту Сандро Пертіле пояснює логіку порушників так:

"Кожен додатковий сантиметр костюма має значення. Якщо площа поверхні вашого костюма на 5% більша, ви летите далі. Звичайно, це змагальний вид спорту, і всі дотримуються правил на межі можливостей, тому що кожен хоче перемогти".

Раніше спортсмени вже намагалися хитрувати за допомогою силіконових вставок чи поролону, проте використання філерів є значно небезпечнішим методом. Лікарі попереджають, що такі ін'єкції можуть призвести до важких наслідків: від запалень та сексуальної дисфункції до гангрени та повної втрати органа.

Наразі WADA очікує на висновки експертів з аеродинаміки та медиків. Якщо використання гіалуронової кислоти для маніпуляцій з екіпіруванням буде доведено, на учасників змагань чекають ще суворіші перевірки перед кожним стартом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за кілька днів до відкриття зимової Олімпіади у Мілані вибухнув перший допінг-скандал. Італійська біатлоністка Ребека Пасслер здала позитивний тест на заборонену речовину, що позбавляє її можливості виступити на домашніх Іграх, передає BILD.



