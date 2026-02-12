logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу "шлем памяти", спортсмена поддержал Сырский
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу "шлем памяти", спортсмена поддержал Сырский

Гераскевич против МОК: украинский скелетонист готов сняться с соревнований из-за запрета чествования павших героев

12 февраля 2026, 00:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел очередную встречу с представителями Международного олимпийского комитета (МОК), на которой подтвердил свою твердую позицию по использованию специальной экипировки на Олимпийских играх 2026 года.

Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу "шлем памяти", спортсмена поддержал Сырский

Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу "шлем памяти", спортсмена поддержал Сырский

Позиция МОК и предложение компромисса

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины, МОК продолжает настаивать на том, что украинец не может использовать свой "шлем памяти" во время официальных заездов. Комитет предлагает альтернативный вариант, не устраивающий спортсмена:

"Они по-прежнему предлагают ему прийти на соревнование с черной лентой, а шлем показать перед и после заезда и во время общения со СМИ".

Принципиальный ответ атлета

Гераскевич отклонил предложение международных функционеров, заявив, что его участие в соревнованиях возможно только при сохранении идентичности его экипировки.

"Гераскевич не согласился и подчеркнул, что готов выступать исключительно в "шлеме памяти"", — отмечают в НОК.

В Национальном олимпийском комитете официально заявили, что полностью поддерживают принципиальный выбор спортсмена.

Волна поддержки: ВСУ и Сырский

Поступок скелетониста вызвал масштабный резонанс в Украине. Украинские военные запустили флешмоб в поддержку атлета, публикуя фотографии с лозунгом: "Память не является нарушением".

Особую поддержку Владиславу Гераскевичу выразил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, выразив солидарность с позицией спортсмена по почитанию памяти украинцев на международной арене.

Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу ”шлем памяти”, спортсмена поддержал Сырский - фото 2
Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу ”шлем памяти”, спортсмена поддержал Сырский - фото 2
Скандал на Олимпиаде: МОК запрещает украинцу Гераскевичу ”шлем памяти”, спортсмена поддержал Сырский - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что стала известна причина, почему ломались медали на Олимпиаде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости