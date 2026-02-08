Принцип замість протоколу: чемпіонка Європи з України відмовилася від фото з росіянкою

Українська каратистка Софія Елій, яка здобула золото на чемпіонаті Європи 2026 року серед кадетів, публічно відмовилася від спільного фото з представницею Росії після церемонії нагородження.

Після оголошення результатів і вручення медалей спортсменка демонстративно залишила подіум, не взявши участі у традиційній фотосесії призерів. Таким чином Софія Елій засвідчила свою принципову позицію щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях під час війни Росії проти України.

Вчинок української чемпіонки викликав активне обговорення в соцмережах. Багато користувачів назвали її рішення чітким і послідовним жестом солідарності з країною, яка четвертий рік протистоїть російській агресії.

Українські спортсмени неодноразово заявляли, що для них неприйнятна будь-яка форма "спортивного нейтралітету", коли держава-агресор продовжує війну, а її представників намагаються повернути у міжнародний спорт.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ісля майже десятиліття міжнародної ізоляції Росія може наближатися до повернення у світовий спорт. Про це пише The New York Times, аналізуючи сигнали, які цього тижня пролунали з боку Міжнародного олімпійського комітету.

Під час дводенного засідання Міжнародний олімпійський комітет в Мілані члени комітету дали зрозуміти, що готові переглядати багаторічні обмеження, накладені на Росію через державну допінгову програму та повномасштабне вторгнення в Україну. Видання зазначає, що тон обговорень свідчить про зміну підходу до участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Президентка МОК Кірсті Ковентрі, яка вперше головує на Олімпійських іграх, напряму не згадувала Росію, однак наголосила, що спорт має залишатися нейтральною платформою, навіть у складному політичному контексті. Ці слова у спортивному середовищі розцінили як сигнал до можливого пом’якшення позиції щодо країни-агресора.

