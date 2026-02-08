Принцип вместо протокола: чемпионка Европы по Украине отказалась от фото с россиянкой

Украинская каратистка София Элий , получившая золото на чемпионате Европы 2026 года среди кадетов, публично отказалась от совместного фото с представительницей России после церемонии награждения.

После оглашения результатов и вручения медалей спортсменка демонстративно покинула подиум, не приняв участия в традиционной фотосессии призеров. Таким образом, София Элий засвидетельствовала свою принципиальную позицию по участию российских спортсменов в международных соревнованиях во время войны России против Украины.

Поступок украинской чемпионки вызвал активное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи назвали ее решение четким и последовательным жестом солидарности со страной, четвертый год противостоящей российской агрессии.

Украинские спортсмены неоднократно заявляли, что для них неприемлема любая форма "спортивного нейтралитета", когда государство-агрессор продолжает войну, а его представителей пытаются вернуть в международный спорт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после почти десятилетия международной изоляции Россия может приближаться к возвращению в мировой спорт. Об этом пишет The New York Times, анализируя сигналы, прозвучавшие на этой неделе со стороны Международного олимпийского комитета.

В ходе двухдневного заседания Международный олимпийский комитет в Милане члены комитета дали понять, что готовы пересматривать многолетние ограничения, наложенные на Россию из-за государственной допинговой программы и полномасштабного вторжения в Украину. Издание отмечает, что тон обсуждений свидетельствует об изменении подхода к участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Президентка МОК Кирсти Ковентри, впервые председательствующая на Олимпийских играх, напрямую не упоминала Россию, однако подчеркнула, что спорт должен оставаться нейтральной платформой, даже в сложном политическом контексте. Эти слова в спортивной среде расценили как сигнал к возможному смягчению позиции в отношении страны-агрессора.

