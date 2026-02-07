Олімпійський розворот: Росію знов чекають у міжнародному спорті

Після майже десятиліття міжнародної ізоляції Росія може наближатися до повернення у світовий спорт. Про це пише The New York Times, аналізуючи сигнали, які цього тижня пролунали з боку Міжнародного олімпійського комітету.

Росія на Олімпійських іграх в нейтральному тоні

Під час дводенного засідання Міжнародний олімпійський комітет в Мілані члени комітету дали зрозуміти, що готові переглядати багаторічні обмеження, накладені на Росію через державну допінгову програму та повномасштабне вторгнення в Україну. Видання зазначає, що тон обговорень свідчить про зміну підходу до участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі, яка вперше головує на Олімпійських іграх, напряму не згадувала Росію, однак наголосила, що спорт має залишатися нейтральною платформою, навіть у складному політичному контексті. Ці слова у спортивному середовищі розцінили як сигнал до можливого пом’якшення позиції щодо країни-агресора.

Британські медіа також звернули увагу на зміну риторики. The Guardian та The Times назвали заяви в Мілані найчіткішим на сьогодні натяком на те, що Росія може повернутися до участі в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Паралельно керівники міжнародних спортивних федерацій дедалі частіше виступають за деполітизацію спорту. Глава Міжнародної лижної федерації Йохан Еліаш заявив про необхідність вироблення єдиних принципів, аби Росія, за його словами, не була "виділена несправедливо" на тлі інших збройних конфліктів у світі.

Ще один показовий сигнал прозвучав з боку FIFA. Її президент Джанни Інфантіно заявив, що відсторонення збірних Росії та Білорусі від міжнародних змагань не дало очікуваного результату і може бути переглянуте. У Кремлі цю заяву публічно привітали.

За останні місяці Росії вже дозволили повернутися до змагань у дзюдо та тхеквондо, причому під національним прапором. У грудні МОК також дозволив російським і білоруським юніорам брати участь у міжнародних стартах, зокрема в юнацьких Олімпійських іграх, які цього літа відбудуться в Сенегалі.

На думку експертів, повноцінне повернення Росії до міжнародного спорту може бути питанням часу. Для цього МОК має скасувати рішення про відсторонення Олімпійського комітету Росії, ухвалене у 2023 році після включення до його складу спортивних організацій з окупованих територій України. Окремо свої рішення мають ухвалити міжнародні федерації з кожного виду спорту.

У разі позитивних голосувань російські спортсмени можуть отримати дозвіл виступати у національній формі вже на літніх Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році. Водночас, попри відновлення членства Росії в Міжнародному паралімпійському комітеті, російські атлети не зможуть представляти країну на зимових Паралімпійських іграх у Мілані через обмеження окремих федерацій.

Росія не виступала під своїм прапором на Олімпіадах із 2018 року — спочатку через системний допінг, а згодом через війну проти України. На зимових Іграх у Мілані цього року в нейтральному статусі заявлені 13 російських спортсменів, а на літніх Іграх 2024 року таких атлетів було 15.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р ізке подорожчання товарів і послуг у Росії призвело до зміни споживчої поведінки, передусім серед молоді. Про це свідчать результати опитування сервісу "Выберу.ру".