«Пенисгейт» на Олимпиаде-2026: прыгунов с трамплина подозревают в махинациях с размером гениталий ради победы

В преддверии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане разгорелся беспрецедентный скандал, который журналисты уже успели окрестить "Пенисгейтом". Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении прыгунов с трамплина, подозреваемых во введении гиалуроновой кислоты в половые органы ради спортивного преимущества.

Как сообщает издание Bild, спортсмены предположительно прибегают к этой процедуре, чтобы обойти строгую систему снятия мерок для лыжных костюмов. Поскольку параметры костюма зависят от высоты промежности, определяемой 3D-сканером, увеличение объема в этой зоне позволяет сшить более просторный костюм. Это в свою очередь улучшает аэродинамику и подъемную силу во время полета.

Директор Международной федерации лыжного спорта Сандро Пертиле объясняет логику нарушителей так:

"Каждый дополнительный сантиметр костюма имеет значение. Если площадь поверхности вашего костюма на 5% больше, вы летите дальше. Конечно, это соревновательный вид спорта, и все соблюдают правила на грани возможностей, потому что каждый хочет победить".

Ранее спортсмены уже пытались хитрить с помощью силиконовых вставок или поролона, однако использование филеров является более опасным методом. Врачи предупреждают, что такие инъекции могут привести к тяжелым последствиям от воспалений и сексуальной дисфункции до гангрены и полной потери органа.

В настоящее время WADA ожидает выводов экспертов по аэродинамике и медиков. Если использование гиалуроновой кислоты для манипуляций с экипировкой будет доказано, участников соревнований ждут еще более строгие проверки перед каждым стартом.

