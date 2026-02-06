logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования «Пенисгейт» на Олимпиаде-2026: прыгунов с трамплина подозревают в махинациях с размером гениталий ради победы
commentss НОВОСТИ Все новости

«Пенисгейт» на Олимпиаде-2026: прыгунов с трамплина подозревают в махинациях с размером гениталий ради победы

Аэродинамическое преимущество из-за интимных зон: новый скандал в зимних видах спорта перед играми в Милане

6 февраля 2026, 18:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В преддверии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане разгорелся беспрецедентный скандал, который журналисты уже успели окрестить "Пенисгейтом". Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении прыгунов с трамплина, подозреваемых во введении гиалуроновой кислоты в половые органы ради спортивного преимущества.

«Пенисгейт» на Олимпиаде-2026: прыгунов с трамплина подозревают в махинациях с размером гениталий ради победы

«Пенисгейт» на Олимпиаде-2026: прыгунов с трамплина подозревают в махинациях с размером гениталий ради победы

Как сообщает издание Bild, спортсмены предположительно прибегают к этой процедуре, чтобы обойти строгую систему снятия мерок для лыжных костюмов. Поскольку параметры костюма зависят от высоты промежности, определяемой 3D-сканером, увеличение объема в этой зоне позволяет сшить более просторный костюм. Это в свою очередь улучшает аэродинамику и подъемную силу во время полета.

Директор Международной федерации лыжного спорта Сандро Пертиле объясняет логику нарушителей так:

"Каждый дополнительный сантиметр костюма имеет значение. Если площадь поверхности вашего костюма на 5% больше, вы летите дальше. Конечно, это соревновательный вид спорта, и все соблюдают правила на грани возможностей, потому что каждый хочет победить".

Ранее спортсмены уже пытались хитрить с помощью силиконовых вставок или поролона, однако использование филеров является более опасным методом. Врачи предупреждают, что такие инъекции могут привести к тяжелым последствиям от воспалений и сексуальной дисфункции до гангрены и полной потери органа.

В настоящее время WADA ожидает выводов экспертов по аэродинамике и медиков. Если использование гиалуроновой кислоты для манипуляций с экипировкой будет доказано, участников соревнований ждут еще более строгие проверки перед каждым стартом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за несколько дней до открытия зимней Олимпиады в Милане взорвался первый допинг-скандал. Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительный тест на запрещенное вещество, что лишает его возможности выступить на домашних Играх, передает BILD.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости