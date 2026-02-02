logo_ukra

Перший допінг-скандал Олімпіади-2026: італійську біатлоністку усунули перед домашнім стартом

«Маркер анаболічних засобів»: племінницю легендарного біатлоніста відсторонили від Ігор за заборонений препарат

2 лютого 2026, 19:52
За кілька днів до відкриття зимової Олімпіади у Мілані вибухнув перший допінг-скандал. Італійська біатлоністка Ребека Пасслер здала позитивний тест на заборонену речовину, що позбавляє її можливості виступити на домашніх Іграх, передає BILD.

Заборонений препарат та санкції

У пробі 24-річної спортсменки виявили летрозол — препарат, який знижує рівень естрогену та з 2008 року перебуває під забороною. У медицині його використовують для лікування раку грудей, проте у спорті він вважається "маркером можливого застосування анаболічних засобів". На час розслідування біатлоністку усунули від змагань, а її ім'я вже "видалено із сайту італійської федерації".

Удар по домашній Олімпіаді

Цей інцидент став особливо болючим для Пасслер, адже вона родом із комуни Антхольц, де саме й відбудуться олімпійські біатлонні перегони. Спортсменка, яка є племінницею Йоханна Пасслера — першого італійського олімпійського медаліста в біатлоні (1988 рік), — входила до складу національної збірної, але тепер пропустить змагання на рідній трасі.

Наразі Ребека Пасслер має надати офіційні пояснення антидопінговим органам щодо того, "яким чином речовина опинилася в її організмі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Папа Римський Лев XIV виступив із закликом оголосити всесвітнє перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в Італії у лютому 2026 року. Про це понтифік заявив у Ватикані після традиційної недільної молитви "Ангел Господній", наголосивши на символічній ролі великих спортивних подій у часи глобальних криз.



