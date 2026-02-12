Олімпійський сноубордист зламав шию після жахливого падіння на зимових Іграх-2026

Австралійський олімпійський сноубордист Кемерон Болтон зазнав серйозної травми під час тренування в Італії. Спортсмен зламав шию у двох місцях після важкого падіння на трасі в Лівіньо. Інцидент стався 9 лютого, за кілька днів до запланованих змагань на зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні.

Кемерон Болтон. Фото: Dan Himbrechts/EPA

35-річний Кемерон Болтон готувався представляти Австралію у сноуборд-кросі. Це могли бути його четверті зимові Олімпійські ігри. Однак після падіння його терміново евакуювали гелікоптером до медичного центру в Мілані. Обстеження підтвердило перелом шийного відділу хребта.

За словами керівниці місії збірної Австралії на Milano Cortina 2026 Аліси Кемплін-Ворнер, стан спортсмена стабільний.

"Кем хотів переконатися, що його товариші по команді розуміють, що відбувається, що з ним все гаразд, що він добре почувається і що про нього добре піклуються. Він знає, наскільки серйозно ми ставимося до процесу підтримки навколо нього, і спілкування було справді гарним. Я пишаюся рівнем турботи", — сказала Кемплін-Ворнер.

Болтона вже замінив інший австралійський спортсмен Джеймс Джонстон.

Олімпійська збірна Австралії підтвердила травму в соцмережах і побажала Болтону швидкого одужання. Водночас змагання залишаються під тиском через серію травм. Раніше серйозне пошкодження отримала й інша спортсменка сноубордистка Місакі Вон. Представники команди наголошують, що зимові види спорту пов’язані з високими ризиками.

"На жаль, у зимових видах спорту травми трапляються, боюся сказати, що для 53 спортсменів, які займаються видами спорту з відносно високим ризиком, це не є чимось незвичайним. Моє серце розривається від їхнього імені, я знаю, скільки праці потрібно для здійснення олімпійської мрії", — сказала Кемплін-Ворнер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що олімпієць у прямому ефірі зізнався у зраді. З’явилася реакція його дівчини.

Також "Коментарі" писали, що російський божевільний чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді.