Олімпійський сноубордист зламав шию після жахливого падіння на зимових Іграх-2026

Австралійський олімпійський сноубордист Кемерон Болтон зазнав серйозної травми під час тренування в Італії. Спортсмен зламав шию у двох місцях після важкого падіння на трасі в Лівіньо. Інцидент стався 9 лютого, за кілька днів до запланованих змагань на зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні.
Кемерон Болтон. Фото: Dan Himbrechts/EPA
35-річний Кемерон Болтон готувався представляти Австралію у сноуборд-кросі. Це могли бути його четверті зимові Олімпійські ігри. Однак після падіння його терміново евакуювали гелікоптером до медичного центру в Мілані. Обстеження підтвердило перелом шийного відділу хребта.
За словами керівниці місії збірної Австралії на Milano Cortina 2026 Аліси Кемплін-Ворнер, стан спортсмена стабільний.
Болтона вже замінив інший австралійський спортсмен Джеймс Джонстон.
Олімпійська збірна Австралії підтвердила травму в соцмережах і побажала Болтону швидкого одужання. Водночас змагання залишаються під тиском через серію травм. Раніше серйозне пошкодження отримала й інша спортсменка сноубордистка Місакі Вон. Представники команди наголошують, що зимові види спорту пов’язані з високими ризиками.
