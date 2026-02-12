Олимпийский сноубордист сломал шею после ужасного падения на зимних Играх-2026

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Кэмерон Болтон. Фото: Dan Himbrechts/EPA
Австралийский олимпийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьезную травму во время тренировки в Италии. Спортсмен сломал шею в двух местах после тяжелого падения на трассе в Ливиньо. Инцидент произошел 9 февраля за несколько дней до запланированных соревнований на зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине.
35-летний Кэмерон Болтон готовился представлять Австралию в сноуборд-кроссе. Это были его четвертые зимние Олимпийские игры. Однако после падения его срочно эвакуировали вертолетом в медицинский центр в Милане. Обследование подтвердило перелом шейного отдела позвоночника.
По словам руководительницы миссии сборной Австралии на Milano Cortina 2026 года Алисы Кэмплин-Уорнер, состояние спортсмена стабильное.
Болтона уже заменил другой австралийский спортсмен Джеймс Джонстон.
Олимпийская сборная Австралии подтвердила травму в соцсетях и пожелала Болтону скорейшего выздоровления. В то же время соревнования остаются под давлением из-за серии травм. Раньше серьезное повреждение получила и другая спортсменка сноубордистка Мисаки Вон. Представители команды отмечают, что зимние виды спорта связаны с высокими рисками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что олимпиец в прямом эфире признался в измене. Появилась реакция его девушки.
Также "Комментарии" писали, что российский сумасшедший чемпион призвал уничтожить украинцев на Олимпиаде.