Олимпийский сноубордист сломал шею после ужасного падения на зимних Играх-2026
НОВОСТИ

Олимпийский сноубордист сломал шею после ужасного падения на зимних Играх-2026

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил перелом шеи перед зимними играми-2026.

12 февраля 2026, 09:30


Кэмерон Болтон. Фото: Dan Himbrechts/EPA

Австралийский олимпийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьезную травму во время тренировки в Италии. Спортсмен сломал шею в двух местах после тяжелого падения на трассе в Ливиньо. Инцидент произошел 9 февраля за несколько дней до запланированных соревнований на зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине.

35-летний Кэмерон Болтон готовился представлять Австралию в сноуборд-кроссе. Это были его четвертые зимние Олимпийские игры. Однако после падения его срочно эвакуировали вертолетом в медицинский центр в Милане. Обследование подтвердило перелом шейного отдела позвоночника.

По словам руководительницы миссии сборной Австралии на Milano Cortina 2026 года Алисы Кэмплин-Уорнер, состояние спортсмена стабильное.

"Кем хотел убедиться, что его товарищи по команде понимают, что происходит, что с ним все хорошо, что он хорошо чувствует себя и что о нем хорошо заботятся. Он знает, насколько серьезно мы относимся к процессу поддержки вокруг него, и общение было действительно хорошим. Я горжусь уровнем заботы", — сказала Кэмплин-Уорнер.

Болтона уже заменил другой австралийский спортсмен Джеймс Джонстон.

Олимпийская сборная Австралии подтвердила травму в соцсетях и пожелала Болтону скорейшего выздоровления. В то же время соревнования остаются под давлением из-за серии травм. Раньше серьезное повреждение получила и другая спортсменка сноубордистка Мисаки Вон. Представители команды отмечают, что зимние виды спорта связаны с высокими рисками.

"К сожалению, в зимних видах спорта травмы случаются, боюсь сказать, что для 53 спортсменов, занимающихся видами спорта с относительно высоким риском, это не является чем-то необычным. Мое сердце разрывается от их имени, я знаю, сколько труда нужно для осуществления олимпийской мечты", — сказала Кемплин-Уорнер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что олимпиец в прямом эфире признался в измене. Появилась реакция его девушки.

Также "Комментарии" писали, что российский сумасшедший чемпион призвал уничтожить украинцев на Олимпиаде.



