Олимпийский шок: самый драматичный момент зимней Олимпиады
НОВОСТИ

Олимпийский шок: самый драматичный момент зимней Олимпиады

Падение Линдси Вонн во время скоростного спуска стало самым трагическим моментом зимней Олимпиады

8 февраля 2026, 23:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Самым драматичным моментом зимних Олимпийских игр стало падение легендарной американской горнолыжницы Линдси Вонн во время скоростного спуска.

Олимпийский шок: самый драматичный момент зимней Олимпиады

Падение Линди Вонн на зимней Олимпиаде

Вонн – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, завершившая карьеру в 2019 году, но в 2024-м неожиданно вернулась в большой спорт после почти шестилетней паузы. Как напоминает Sky Sports , спортсменка сделала это даже несмотря на частичную замену коленного сустава.

Возвращение Вонна оказалось успешным: она возглавила зачет Кубка мира и считалась одной из главных фавориток на золотую медаль Олимпиады. Впрочем, за девять дней до старта соревнований на этапе в Швейцарии спортсменка получила серьезную травму — разрыв связок коленного сустава.

Тем не менее, 41-летняя Вонн приняла решение выйти на олимпийский старт. Однако уже на 13-й секунде спуска она задела ворота, потеряла контроль, сделала сальто в воздухе и вылетела с трассы. В результате падения спортсменка получила перелом левой ноги.

После инцидента Вонн был прооперирован в Италии. Ее дальнейшие спортивные перспективы остаются неопределенными.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала другая представительница США — Бризи Джонсон , которая уверенно прошла дистанцию и стала олимпийской чемпионкой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская каратистка София Элий, получившая золото на чемпионате Европы 2026 года среди кадетов, публично отказалась от совместного фото с представительницей России после церемонии награждения.
После оглашения результатов и вручения медалей спортсменка демонстративно покинула подиум, не приняв участия в традиционной фотосессии призеров. Таким образом, София Элий засвидетельствовала свою принципиальную позицию по участию российских спортсменов в международных соревнованиях во время войны России против Украины.



Источник: https://www.skysports.com/more-sports/winter-sports/news/14935/13504856/lindsey-vonn-crashes-while-competing-with-torn-acl-at-winter-olympics-with-american-skier-treated-on-the-slopes
