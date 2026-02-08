Самым драматичным моментом зимних Олимпийских игр стало падение легендарной американской горнолыжницы Линдси Вонн во время скоростного спуска.

Падение Линди Вонн на зимней Олимпиаде

Вонн – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, завершившая карьеру в 2019 году, но в 2024-м неожиданно вернулась в большой спорт после почти шестилетней паузы. Как напоминает Sky Sports , спортсменка сделала это даже несмотря на частичную замену коленного сустава.

Возвращение Вонна оказалось успешным: она возглавила зачет Кубка мира и считалась одной из главных фавориток на золотую медаль Олимпиады. Впрочем, за девять дней до старта соревнований на этапе в Швейцарии спортсменка получила серьезную травму — разрыв связок коленного сустава.

Тем не менее, 41-летняя Вонн приняла решение выйти на олимпийский старт. Однако уже на 13-й секунде спуска она задела ворота, потеряла контроль, сделала сальто в воздухе и вылетела с трассы. В результате падения спортсменка получила перелом левой ноги.

После инцидента Вонн был прооперирован в Италии. Ее дальнейшие спортивные перспективы остаются неопределенными.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала другая представительница США — Бризи Джонсон , которая уверенно прошла дистанцию и стала олимпийской чемпионкой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская каратистка София Элий, получившая золото на чемпионате Европы 2026 года среди кадетов, публично отказалась от совместного фото с представительницей России после церемонии награждения.

После оглашения результатов и вручения медалей спортсменка демонстративно покинула подиум, не приняв участия в традиционной фотосессии призеров. Таким образом, София Элий засвидетельствовала свою принципиальную позицию по участию российских спортсменов в международных соревнованиях во время войны России против Украины.

