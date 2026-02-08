Олимпийский шок: самый драматичный момент зимней Олимпиады

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Самым драматичным моментом зимних Олимпийских игр стало падение легендарной американской горнолыжницы Линдси Вонн во время скоростного спуска.
Падение Линди Вонн на зимней Олимпиаде
Вонн – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, завершившая карьеру в 2019 году, но в 2024-м неожиданно вернулась в большой спорт после почти шестилетней паузы. Как напоминает Sky Sports , спортсменка сделала это даже несмотря на частичную замену коленного сустава.
Возвращение Вонна оказалось успешным: она возглавила зачет Кубка мира и считалась одной из главных фавориток на золотую медаль Олимпиады. Впрочем, за девять дней до старта соревнований на этапе в Швейцарии спортсменка получила серьезную травму — разрыв связок коленного сустава.
Тем не менее, 41-летняя Вонн приняла решение выйти на олимпийский старт. Однако уже на 13-й секунде спуска она задела ворота, потеряла контроль, сделала сальто в воздухе и вылетела с трассы. В результате падения спортсменка получила перелом левой ноги.
После инцидента Вонн был прооперирован в Италии. Ее дальнейшие спортивные перспективы остаются неопределенными.
Золотую медаль в этой дисциплине завоевала другая представительница США — Бризи Джонсон , которая уверенно прошла дистанцию и стала олимпийской чемпионкой.