Олімпіада на стероїдах Enhanced Games ганебно оконфузилася: результати

У Лас-Вегасі завершилися скандальний турнір Enhanced Games, який організатори називали "майбутнім спорту". Головною особливістю змагань стала офіційна відмова від антидопінгових обмежень. Спортсменам дозволили використовувати тестостерон, гормон росту, анаболічні стероїди та стимулятори. Однак результат виявився далеким від обіцяної "революції" у спорті.

Учасник Олімпіади. Фото: Kin Cheung/The Associated Press

Організатори сподівалися, що атлети масово перепишуть світові рекорди завдяки допомозі допінгу. На "Допінговій Олімпіаді" 91% учасників приймали тестостерон, майже 80% гормон росту, а понад 60% використовували стимулятори.

Попри це, очікуваного прориву не сталося і за весь турнір вдалося зафіксувати лише один результат, який формально перевищив офіційний рекорд. Плавець Крістіан Гколомєєв подолав 50 метрів вільним стилем за 20,81 секунди, що на 0,07 секунди швидше за офіційне досягнення. Однак спортсмен виступав у спеціальному гідрокостюмі, забороненому у професійному плаванні.

Інші зіркові учасники також не виправдали очікувань. Американський спринтер Фред Керлі заявляв, що здатен перевершити рекорд Усейна Болта, але пробіг 100 метрів лише за 9,97 секунди. Цей результат на Літніх Олімпійських іграх 2024 року був би останнім у фіналі.

Особливої іронічно ситуація виглядала коли на Enhanced Games в кількох дисциплінах перемогли спортсмени, які взагалі не використовували допінг. Однак Міжнародні спортивні федерації ще до старту турніру заявляли, що не визнаватимуть жодних рекордів Enhanced Games та називали захід небезпечним для здоров’я спортсменів.

Після завершення турніру акції компанії-спонсора Enhanced Group Inc., яка продає спортивні препарати та добавки, впали на 41%.

