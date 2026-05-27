В Лас-Вегасе завершился скандальный турнир Enhanced Games, который организаторы называли "будущим спорта". Главной особенностью соревнований стал официальный отказ от антидопинговых ограничений. Спортсменам разрешили использовать тестостерон, гормон роста, анаболические стероиды и стимуляторы. Однако результат оказался далек от обещанной "революции" в спорте.

Организаторы надеялись, что атлеты массово перепишут мировые рекорды благодаря помощи допинга. На "Допинговой Олимпиаде" 91% участников принимали тестостерон, почти 80% гормон роста, а более 60% использовали стимуляторы.

Несмотря на это, ожидаемого прорыва не произошло и за весь турнир удалось зафиксировать только один результат, который формально превысил официальный рекорд. Пловец Кристиан Гколомеев преодолел 50 метров свободным стилем за 20,81 секунды, что на 0,07 секунды быстрее официального достижения. Однако спортсмен выступал в специальном гидрокостюме, запрещенном в профессиональном плавании.

Другие звездные участники тоже не оправдали ожиданий. Американский спринтер Фред Керли заявлял, что способен превзойти рекорд Усейна Болта, но пробежал 100 метров всего за 9,97 секунды. Этот результат на Летних Олимпийских играх 2024 был бы последним в финале.

Особенно иронично ситуация выглядела когда на Enhanced Games в нескольких дисциплинах победили спортсмены, вообще не использовавшие допинг. Однако Международные спортивные федерации еще до старта турнира заявляли, что не будут признавать никаких рекордов Enhanced Games и называли мероприятие опасным для здоровья спортсменов.

После завершения турнира акции компании-спонсора Enhanced Group Inc., продающей спортивные препараты и добавки, упали на 41%.

