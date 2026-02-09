Сразу несколько призеров зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине заявили, что столкнулись с проблемами со своими медалями: у наград ломаются крепления к ленте. Организаторы Игр уже приступили к расследованию этого вопроса.

Не "прыгайте в них": спортсмены сообщают о поврежденных медалях зимних Игр-2026

Двое золотых медалисток США, в том числе американская горнолыжница Бриз Джонсон и фигуристка Алиса Лю, рассказали, что крепление медали к ленте сломалось. Лю, получившая золото в командном фигурном катании, опубликовала видео в соцсетях, на котором держит медаль и ленту в разных руках, с подписью:

"Моя медаль не нуждается в ленте".

Бриз Джонсон, выигравшая золото в скоростном спуске, предостерегла других спортсменов, отметив:

"Не прыгайте в них. Я прыгала от волнения и она сломалась".

С подобной проблемой также столкнулась немецкая команда по биатлону, получившая бронзу в смешанной эстафете. На видео в Instagram видно, как медаль падает с фильма одного из спортсменов во время празднования в отеле. Серебряный призер из Швеции Эбба Андерссон также сообщила о повреждении своей награды.

Андреа Франсизи, главный операционный директор Олимпийских игр в Милане-Кортине, сообщил, что организаторы расследуют этот вопрос с максимальным вниманием.

"Мы полностью осознаем ситуацию, мы видели изображение. Конечно, мы пытаемся понять в деталях, в чем именно состоит проблема и почему это произошло", — отметил он.

По некоторым данным, проблема может быть связана со встроенным механизмом отрыва, который требуется законом для предотвращения удушения, но может срабатывать во время сильного физического воздействия, например, празднования.

Это не первый случай с ненадлежащим качеством олимпийских медалей: после Олимпиады-2024 в Париже было подано 220 запросов на замену наград из-за проблем с потускнением или коррозией, что составило примерно 4% от общего количества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 6 февраля в Италии официально начались зимние Олимпийские игры 2026 года. Церемония открытия стала историческим событием, ведь она "впервые в истории происходит одновременно в четырех городах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо".

Несмотря на торжество момента, мероприятие не обошлось без политических провокаций. Российское издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что на трибунах миланского стадиона "Сан-Сиро" появилось знамя страны-агрессора. По информации издания, "российский флаг был вывешен на трибунах стадиона "Сан-Сиро" перед церемонией открытия Олимпиады", при этом организаторы якобы не предъявляли никаких претензий.