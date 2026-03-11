На Паралімпіаді заборонили прапор України: його прирівняли до символіки Росії (ВІДЕО)



















На Паралімпійських іграх 2026 року спалахнув скандал після того, як родині українського чемпіона Тараса Радя не дозволили пронести на трибуни національну символіку. Інцидент стався на одному зі спортивних майданчиків у Мілані, де проходять змагання.

Наталія Радь про заборонений український прапор. Фото: скриншот з відео

Мати спортсмена Наталія Радь розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Equalympic, що вона разом з родиною приїхала підтримати сина та збірну України, однак під час входу на стадіон охорона вимагала залишити прапори та інші українські символи.

"При вході нам сказали залишити нашу всю національну символіку. При огляді сказали залишити оці чудові хустки, які символізують нашу незламність, національну стійкість. І оці прапори було заборонено нам взяти на трибуну", — стверджує Радь.

Мати Тараса Радя розповіла, що працівники безпеки на Паралімпіаді-2026 пояснили це тим, що на трибунах нібито заборонено національну символіку України, Росії та Білорусі.

"На підставі чого ми це мали зробити? Просто сказали: Ukraine, Russia, Bilorus – no symbolic. І мені дуже боляче, що саме нас, українців світ хоче забути, прирівняти до країни агресора", — додала Радь.

Тарас Радь приніс Україні золоту та бронзову медалі на Паралімпіаді- 2026. Український парабіатлоніст виграв спринтерську гонку та став третім в індивідуальній гонці.

