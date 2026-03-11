logo

На Паралимпиаде запретили флаг Украины: его приравняли к символике России (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Паралимпиаде запретили флаг Украины: его приравняли к символике России (ВИДЕО)

Семье чемпиона Тараса Радя не разрешили пронести украинский флаг на Паралимпиаде-2026.

11 марта 2026, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot








На Паралимпийских играх 2026 года разразился скандал после того, как семье украинского чемпиона Тараса Радя не позволили пронести на трибуны национальную символику. Инцидент произошел на одной из спортивных площадок в Милане, где проходят соревнования.

На Паралимпиаде запретили флаг Украины: его приравняли к символике России (ВИДЕО)

Наталья Радь о запрещенном украинском флаге. Фото: скриншот с видео

Мать спортсмена Наталья Радь рассказала в интервью YouTube-каналу Equalympic, что она вместе с семьей приехала поддержать сына и сборную Украины, однако у входа на стадион охрана требовала оставить флаги и другие украинские символы.

"При входе нам сказали оставить нашу всю национальную символику. При осмотре сказали оставить эти замечательные платки, символизирующие нашу несгибаемость, национальную устойчивость. И эти флаги было запрещено взять на трибуну", — утверждает Радь.

Мать Тараса Радя рассказала, что работники безопасности на Паралимпиаде-2026 объяснили это тем, что на трибунах якобы запрещена национальная символика Украины, России и Беларуси.

"На основании чего мы это должны были сделать? Просто сказали: Ukraine, Russia, Bilorus – no symbolic. И мне очень больно, что именно нас, украинцев, мир хочет забыть, приравнять к стране агрессора", — добавила Радь.

Тарас Радь принес Украине золотую и бронзовую медали на Паралимпиаде-2026. Украинский парабиатлонист выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в индивидуальной гонке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядит форма Украины с картой, которую запретили на Паралимпийских играх.

Также "Комментарии" писали, что российская спортсменка на Паралимпиаде грубо ответила на вопрос о войне в Украине.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hKLC3ZIqS_A&t=475s
