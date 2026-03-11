На Паралимпиаде запретили флаг Украины: его приравняли к символике России (ВИДЕО)

Рубрики
На Паралимпийских играх 2026 года разразился скандал после того, как семье украинского чемпиона Тараса Радя не позволили пронести на трибуны национальную символику. Инцидент произошел на одной из спортивных площадок в Милане, где проходят соревнования.
Наталья Радь о запрещенном украинском флаге. Фото: скриншот с видео
Мать спортсмена Наталья Радь рассказала в интервью YouTube-каналу Equalympic, что она вместе с семьей приехала поддержать сына и сборную Украины, однако у входа на стадион охрана требовала оставить флаги и другие украинские символы.
Мать Тараса Радя рассказала, что работники безопасности на Паралимпиаде-2026 объяснили это тем, что на трибунах якобы запрещена национальная символика Украины, России и Беларуси.
Тарас Радь принес Украине золотую и бронзовую медали на Паралимпиаде-2026. Украинский парабиатлонист выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в индивидуальной гонке.
