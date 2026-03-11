На Паралимпиаде запретили флаг Украины: его приравняли к символике России (ВИДЕО)



















На Паралимпийских играх 2026 года разразился скандал после того, как семье украинского чемпиона Тараса Радя не позволили пронести на трибуны национальную символику. Инцидент произошел на одной из спортивных площадок в Милане, где проходят соревнования.

Наталья Радь о запрещенном украинском флаге. Фото: скриншот с видео

Мать спортсмена Наталья Радь рассказала в интервью YouTube-каналу Equalympic, что она вместе с семьей приехала поддержать сына и сборную Украины, однако у входа на стадион охрана требовала оставить флаги и другие украинские символы.

"При входе нам сказали оставить нашу всю национальную символику. При осмотре сказали оставить эти замечательные платки, символизирующие нашу несгибаемость, национальную устойчивость. И эти флаги было запрещено взять на трибуну", — утверждает Радь.

Мать Тараса Радя рассказала, что работники безопасности на Паралимпиаде-2026 объяснили это тем, что на трибунах якобы запрещена национальная символика Украины, России и Беларуси.

"На основании чего мы это должны были сделать? Просто сказали: Ukraine, Russia, Bilorus – no symbolic. И мне очень больно, что именно нас, украинцев, мир хочет забыть, приравнять к стране агрессора", — добавила Радь.

Тарас Радь принес Украине золотую и бронзовую медали на Паралимпиаде-2026. Украинский парабиатлонист выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в индивидуальной гонке.

