МОК отреагировал на пошлые слова Трампа

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать публичное оскорбление президента США Дональда Трампа в адрес американского спортсмена Хантера Гесса, подчеркнув свою традиционную политику политического нейтралитета. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, реагируя на вопросы журналистов по поводу резонансного спора.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конфликт между Трампом и лыжником-фристайлером Хантером Гессе вспыхнул после пресс-конференции на Олимпиаде, во время которой американец признался, что испытывает "смешанные чувства" относительно представления США.

"То, что я несу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в Соединенных Штатах", – сказал Гессе, имея в виду политику Трампа.

По его словам, он выступает, прежде всего, ради семьи и собственных ценностей.

Эти слова вызвали резкую реакцию Дональда Трампа. В сообщении на платформе Truth Social президент США назвал олимпийца "подлецом" и поставил под сомнение его право представлять страну на международных соревнованиях.

"Американский лыжник Хантер Гесс, полный неудачника, утверждает, что не представляет свою страну. Если это так, то ему не следовало выступать за команду. Очень тяжело болеть за кого-нибудь такого", — написал Трамп.

Директора по коммуникациям МОК Марка Адамса попросили прокомментировать ситуацию. В ходе встречи с журналистами он четко дал понять, что организация не намерена занимать ни одной стороны в политическом споре.

"Я не комментирую заявления лидеров государств, в частности Дональда Трампа. Мне больше ничего добавить", – коротко сказал Адамс.

МОК отмечает, что его ключевой задачей остается сохранение олимпийских принципов и защита спортсменов в рамках спортивного контекста, не вовлекаясь в политические споры.

