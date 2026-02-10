logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования МОК отреагировал на пошлые слова Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

МОК отреагировал на пошлые слова Трампа

МОК отказался комментировать заявление Дональда Трампа, который назвал американского олимпийца Хантера Гесса "подлецом".

10 февраля 2026, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать публичное оскорбление президента США Дональда Трампа в адрес американского спортсмена Хантера Гесса, подчеркнув свою традиционную политику политического нейтралитета. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, реагируя на вопросы журналистов по поводу резонансного спора.

МОК отреагировал на пошлые слова Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конфликт между Трампом и лыжником-фристайлером Хантером Гессе вспыхнул после пресс-конференции на Олимпиаде, во время которой американец признался, что испытывает "смешанные чувства" относительно представления США.

"То, что я несу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в Соединенных Штатах", – сказал Гессе, имея в виду политику Трампа.

По его словам, он выступает, прежде всего, ради семьи и собственных ценностей.

Эти слова вызвали резкую реакцию Дональда Трампа. В сообщении на платформе Truth Social президент США назвал олимпийца "подлецом" и поставил под сомнение его право представлять страну на международных соревнованиях.

"Американский лыжник Хантер Гесс, полный неудачника, утверждает, что не представляет свою страну. Если это так, то ему не следовало выступать за команду. Очень тяжело болеть за кого-нибудь такого", — написал Трамп.

Директора по коммуникациям МОК Марка Адамса попросили прокомментировать ситуацию. В ходе встречи с журналистами он четко дал понять, что организация не намерена занимать ни одной стороны в политическом споре.

"Я не комментирую заявления лидеров государств, в частности Дональда Трампа. Мне больше ничего добавить", – коротко сказал Адамс.

МОК отмечает, что его ключевой задачей остается сохранение олимпийских принципов и защита спортсменов в рамках спортивного контекста, не вовлекаясь в политические споры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сошел с ума, увидев, что произошло на Супербоуле.

Также "Комментарии" писали, что "самая сексуальная спортсменка мира" выиграла золото на Олимпиаде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости