МОК принял резонансное решение в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в международных юношеских турнирах.

Международный олимпийский комитет Фото: из открытых источников

В ходе саммита МОК в Лозанне (Швейцария) делегаты поддержали предложение Исполкома по снятию ограничений для молодых атлетов из РФ и Белоруссии. Речь идет как об индивидуальных стартах, так и о командных дисциплинах, сообщает пресс-служба МОК.

Вместе с тем окончательное решение о допуске будет оставаться за каждой международной федерацией отдельного вида спорта. Сам МОК планирует внедрить эту рекомендацию уже на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре (Сенегал).

"Действующие санкции против правительств РФ и Беларуси должны оставаться в силе. В частности, ограничения на аккредитацию или приглашение на международные спортивные мероприятия или встречи для чиновников из РФ и Беларуси должны оставаться в силе как для старших, так и для молодежных мероприятий", — заявили в МОК.

В то же время, МОК напомнил международным федерациям о запрете проводить или поддерживать спортивные события на территории России. Что касается Беларуси, то эта норма больше не применяется.

В решении отмечено, что молодые спортсмены не должны отвечать за действия своих государств.

"Олимпийский саммит признал, что спортсмены, и в частности юные спортсмены, не должны нести ответственность за действия своих правительств. Спорт – это их доступ к надежде и способ показать, что все спортсмены могут уважать одни и те же правила и друг друга", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в МОК подчеркнули, что спортсмены, которые будут нарушать миротворческую миссию Олимпийского движения, могут быть отстранены от участия в соревнованиях.

Как сообщал портал "Комментарии", после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году МОК запретил выступать российским и белорусским спортсменам, однако через год отменил свое решение. Представители России и Белоруссии получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами.