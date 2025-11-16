Історичний прорив: Українка виграла чемпіонат Європи зі спортивної аеробіки вперше в історії

Українська гімнастка Анастасія Курашвілі здобула історичну перемогу для нашої країни — вона стала першою українкою, яка виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки. Змагання проходили в азербайджанській Гянджі, де 21-річна спортсменка з Сум очолила фінал індивідуального турніру.

Україна виграла «Золото» зі спортивної аеробіки

Перемога з мінімальним відривом

У вирішальному виступі Курашвілі набрала 20,050 бала та всього на 0,050 випередила турецьку суперницю Айсе Онбаші. Таким чином Анастасія принесла Україні перше “золото” в історії європейських першостей зі спортивної аеробіки. До цього найвищим результатом країни було її ж “срібло” 2023 року.







Ця нагорода стала вже третьою для спортсменки та її тренерки Оксани Дубінської на чемпіонатах Європи — раніше вони здобували срібло й бронзу в командних дисциплінах.



Ще одна медаль — у мікст-парах



Днем раніше Курашвілі разом зі Станіславом Галаідою виграла срібну медаль у змішаних парах, поступившись азербайджанському дуету. Таким чином Україна вже має шість медалей за всю історію участі в чемпіонатах Європи зі спортивної аеробіки — і дві з них були завойовані у 2025 році, що повторило національний рекорд.





Світовий рівень і стабільні результати



За останні роки Анастасія Курашвілі стала однією з найсильніших спортсменок планети у своїй дисципліні. Вона:

стала першою українською чемпіонкою світу в індивідуальній програмі (2022);

здобула срібло чемпіонату світу 2024 року;

виграла бронзу Всесвітніх ігор 2025 року;

регулярно підіймалася на п’єдестал етапів Кубка світу та континентальних турнірів.

У 2025 році вона додала до колекції ще два подіуми — золото і срібло Кубка світу в Кантаньєді та бронзу Всесвітніх ігор у Ченду.

Шлях у спорті



Анастасія почала займатися гімнастикою у п’ятирічному віці. Уже в юності здобула міжнародне визнання — у 2018 році взяла срібло юніорського чемпіонату світу й надалі послідовно збирала медалі на європейських першостях.



Спорт під час війни



Після початку повномасштабного вторгнення Росії спортсменка переїхала до Італії, де продовжила тренуватися та виступати за Україну. Саме в цей час вона здобула головний успіх кар’єри — чемпіонство світу 2022 року.



Перемога на Євро-2025 стала новою історичною віхою як для Курашвілі, так і для української аеробної гімнастики.



