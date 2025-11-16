Исторический прорыв: Украинка выиграла чемпионат Европы по спортивной аэробике впервые в истории

Украинская гимнастка Анастасия Курашвили одержала историческую победу для нашей страны — она стала первой украинкой, завоевавшей золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной аэробике. Соревнования проходили в азербайджанской Гяндже, где 21-летняя спортсменка из Сум возглавила финал индивидуального турнира.

Украина выиграла «Золото» со спортивной аэробики

Победа с минимальным отрывом

В решающем выступлении Курашвили набрала 20,050 балла и всего на 0,050 опередила турецкую соперницу Айсе Онбаши. Таким образом, Анастасия принесла Украине первое "золото" в истории европейских первенств по спортивной аэробике. До этого самым высоким результатом страны было ее же "серебро" в 2023 году.







Эта награда стала третьей для спортсменки и ее тренера Оксаны Дубинской на чемпионатах Европы — раньше они получали серебро и бронзу в командных дисциплинах.



Еще одна медаль – в микст-парах



Днем ранее Курашвили вместе со Станиславом Галаидой выиграла серебряную медаль в смешанных парах, уступив азербайджанскому дуэту. Таким образом, Украина уже имеет шесть медалей за всю историю участия в чемпионатах Европы по спортивной аэробике — и две из них были завоеваны в 2025 году, что повторило национальный рекорд.





Мировой уровень и стабильные результаты



В последние годы Анастасия Курашвили стала одной из сильнейших спортсменок планеты в своей дисциплине. Она:

стала первой украинской чемпионкой мира по индивидуальной программе (2022);

завоевала серебро чемпионата мира 2024 года;

выиграла бронзу Всемирных игр 2025;

регулярно поднималась на пьедестал этапов Кубка мира и континентальных турниров.

В 2025 году она добавила в коллекцию еще два подиума – золото и серебро Кубка мира в Кантаньеде и бронзу Всемирных игр в Чэнду.

Путь в спорте



Анастасия начала заниматься гимнастикой в пятилетнем возрасте. Уже в юности завоевала международное признание — в 2018 году взяла серебро юниорского чемпионата мира и в дальнейшем последовательно собирала медали на европейских первенствах.



Спорт во время войны



После начала полномасштабного вторжения России спортсменка переехала в Италию, где продолжила тренироваться и выступать за Украину. Именно в это время она завоевала главный успех карьеры — чемпионство мира 2022 года.



Победа на Евро-2025 стала новой исторической вехой как Курашвили, так и украинской аэробной гимнастики.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Футбольное сообщество Украины понесло тяжелую потерю — после матча ветеранов в Луцке внезапно умер бывший игрок сборной Украины и шеф-скаут "Металлиста 1925" Андрей Полунин. Ему было 55 лет.