Раптово помер колишній футболіст збірної України Андрій Полунін
НОВИНИ

Раптово помер колишній футболіст збірної України Андрій Полунін

На 55-му році життя помер Андрій Полунін

16 листопада 2025, 17:00
Автор:
Ткачова Марія

Футбольна спільнота України зазнала важкої втрати — після матчу ветеранів у Луцьку раптово помер колишній гравець збірної України та шеф-скаут “Металіста 1925” Андрій Полунін. Йому було 55 років.

Раптово помер колишній футболіст збірної України Андрій Полунін

Колишній футболіст Андрій Полунін

Андрій Полунін був відомий своїми виступами за “Дніпро”, “Кривбас”, “Карпати”, ЦСКА та низку німецьких клубів — “Нюрнберг”, “Санкт-Паулі” і “Рот Вайс”. За національну збірну України футболіст провів дев’ять матчів і відзначився одним голом.

Після завершення ігрової кар’єри він продовжив працювати у футболі на різних посадах. Із початку 2025 року Полунін очолював скаутську службу “Металіста 1925”, де його характеризують як професіонала, який завжди залишався відданим своїй роботі та команді.

“Металіст 1925” висловив співчуття родині й близьким Андрія Полуніна та зазначив, що разом із ними розділяє біль утрати.

Світла пам’ять Андрію Полуніну.

Джерело: https://www.facebook.com/metalist1925kh/posts/pfbid02vp1vMQRrtWAHVyL8XdEpRQ42FxWLVW38NofaGnBWdEsE4HEom9YR4t62kv2Gc4SVl?rdid=Y0aZwXCCGng51eFW#
