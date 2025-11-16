Футбольна спільнота України зазнала важкої втрати — після матчу ветеранів у Луцьку раптово помер колишній гравець збірної України та шеф-скаут “Металіста 1925” Андрій Полунін. Йому було 55 років.

Колишній футболіст Андрій Полунін

Андрій Полунін був відомий своїми виступами за “Дніпро”, “Кривбас”, “Карпати”, ЦСКА та низку німецьких клубів — “Нюрнберг”, “Санкт-Паулі” і “Рот Вайс”. За національну збірну України футболіст провів дев’ять матчів і відзначився одним голом.

Після завершення ігрової кар’єри він продовжив працювати у футболі на різних посадах. Із початку 2025 року Полунін очолював скаутську службу “Металіста 1925”, де його характеризують як професіонала, який завжди залишався відданим своїй роботі та команді.

“Металіст 1925” висловив співчуття родині й близьким Андрія Полуніна та зазначив, що разом із ними розділяє біль утрати.

Світла пам’ять Андрію Полуніну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н імецький журналіст видання Bild Юліан Репке оприлюднив аналіз, у якому стверджує, що Україна може опинитися на межі стратегічної поразки, якщо Київ та його союзники не змінять підходи до підтримки й ведення війни. На його думку, ситуація погіршується щомісяця та потребує негайних рішень.

Втрата територій та ризики для великих міст За оцінками Репке, у жовтні Україна втратила 586 квадратних кілометрів території. Він припускає, що в листопаді показник може виявитися ще більшим. На його думку, за нинішніх темпів щомісячне просування російських військ можна порівняти з площею німецької федеральної землі Берлін. Оглядач вважає, що загострення ситуації біля великих міст — зокрема Дніпра та Запоріжжя — може стати реальністю вже в найближчі місяці або протягом одного-двох років.

