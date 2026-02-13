logo_ukra

Дефіцит в Олімпійському селищі: за три дні закінчилися десять тисяч презервативів

«Спочатку здоров'я»: через скорочення кількості безкоштовних презервативів олімпійці залишилися без засобів захисту

13 лютого 2026, 23:14
Недилько Ксения

В Олімпійському селищі в Кортіна-д'Ампеццо, де наразі мешкають учасники Зимових Ігор-2026, виник несподіваний дефіцит. Усі запаси з 10 тисяч презервативів, які безкоштовно розповсюджували серед атлетів, закінчилися лише за три дні. Про це повідомляє Daily Mail.

Традиція роздавати контрацептиви на Олімпіадах має на меті підвищення обізнаності про безпечний секс. Цього року кампанія проходила під офіційним гаслом:

"Спочатку здоров'я: профілактика та здоровий глузд".

Однак організатори суттєво скоротили обсяги допомоги порівняно з попередніми Іграми. Якщо на Олімпіаді-2024 у Парижі спортсменам надали 300 тисяч одиниць (що дорівнювало приблизно двом презервативам на атлета щодня), то в Італії підготували лише 10 тисяч. Такої кількості не вистачило навіть на перший тиждень змагань.

Один зі спортсменів, що проживає в селищі, анонімно підтвердив газеті La Stampa факт відсутності засобів захисту, але зазначив, що "організатори обіцяли збільшити кількість контрацептивів".

Варто додати, що Олімпійське селище в Кортіні складається з 377 модульних будинків, де для атлетів облаштували зали, їдальні та зони відпочинку. Навіть мер Ломбардії долучився до ініціативи, попросивши розмістити символ регіону на упаковках виробів, аби нагадати про важливість сексуального здоров'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що титулований норвезький біатлоніст та олімпійський чемпіон 2022 року Стурла Гольм Легрейд опинився в центрі гучного скандалу під час Олімпійських ігор в Італії. Отримавши бронзову медаль в індивідуальній гонці, спортсмен замість святкування перемоги приголомшив журналістів відвертим зізнанням.

Зі сльозами на очах Легрейд розповів норвезьким медіа, що змінив своїй дівчині. За словами біатлоніста, шість місяців тому він "зустрів кохання всього свого життя", а три місяці тому "вчинив найбільшу помилку". Про свою зраду він зізнався партнерці лише тиждень тому, назвавши ці дні найгіршими у своєму житті.



